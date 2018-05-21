5 вечеров в Екатеринбурге: где оторваться под Тимати и заново родиться с Сашей Петровым

Предпоследняя неделя весны выдалась концертно-театральной. Можно сходить посмотреть на игру Ингеборги Дапкунайте (спектакль «Цирк» знаменитого Театра наций) или увидеть трансляцию спектакля кинозвезды Саши Петрова. А в конце недели — оторваться на концертах.

В нашем традиционном обзоре рассказываем обо всём подробнее. Выбирайте, куда сходить после работы.

Понедельник, 21 мая Изучаем границы

Художники из 16 городов 11 стран Европы и Азии покажут свои работы на выставке Гёте-Института «Граница» в Екатеринбурге. Проект «Граница» исследует и анализирует границы и их возникновение в самых разных формах: как территориальные обособления или, наоборот, присоединения, как культурные, личные или социальные барьеры, как инструмент, отделяющий «нас» от «других». На открытие выставки из Берлина приедет художница Элеонор де Монтескью. Ее работа «Кинозал» посвящена границам и точкам соприкосновения между частными и официальными историями, личной и национальной идентичностью. После Екатеринбурга выставка поедет в Среднюю Азию.

Где: Уральский филиал ГЦСИ (ул. Добролюбова, 19а) Когда: с 17 мая по 1 июляСколько стоит: 150 рублей, льготный — 100 рублей. Подробнее о выставке — на сайте Возрастное ограничение: 6+

Вторник, 22 мая Сравниваем футбольных титанов

Футбольный мир разделен на два противоборствующих лагеря: тех, кто болеет за Криштиану Роналду , и тех, кто отдает предпочтение Лионелю Месси . В документальном фильме эксперты сравнивают то, как воспитывались эти два величайших спортсмена, их спортивную карьеру, талант и мастерство, результативность на поле и конкурентоспособность за его пределами.

Где: кинотеатр «Континент синема» (ул. Ясная, 2) Когда: с 21 маяСколько стоит: от 200 рублей Возрастное ограничение: 6+

Среда, 23 мая Заново рождаемся с Сашей Петровым

Спектакль кумира молодежи актера Александра Петрова «Заново родиться» можно будет посмотреть на большом экране во время live-трансляции. Петров известен по ролям в сериале «Метод», фильмах «Лед» и «Притяжение». Его спектакль в Театре им. Ермоловой — нестандартная постановка. Это рассказ о двух влюбленных людях, их случайная встреча в кафе творит с героем Саши Петрова совершенно сумасшедшие вещи. Зрители в кинозале увидят и live-трансляцию спектакля, и специально снятые короткометражки с участием Саши Петрова и Ирины Старшенбаум , а также побывают на атмосферном концерте инди-группы Ocean Jet.

Где: «Каро 10 Радуга-парк» (ул. Репина, 94) Когда: 23 мая в 21:00Сколько стоит: от 400 рублей Возрастное ограничение: 16+

Четверг, 24 мая Любуемся игрой Ингеборги Дапкунайте

Где: Театр драмы (пл. Октябрьская, 2) Когда: 25 мая в 19:00Сколько стоит: от 1000 до 4500 рублей Возрастное ограничение: 12+

Пятница, 25 мая Отмечаем «Последний звонок» с Тимати

Рэпер Тимати будет раскачивать ДИВС в конце недели. Впервые артист засветился в клипе Децла «Вечеринка», потом участвовал в «Фабрике звезд», создал там «Банду» и начал активно выступать.

Где: ДИВС (ул. Олимпийская набережная, 3) Когда: 25 мая в 19:00Сколько стоит: от 1200 рублей Возрастное ограничение: 6+

Отрываемся под «Ногу свело!»

Еще один способ провести пятничный вечер — сходить на концерт легендарной группы «Ногу свело!». Трудно поверить, но команда Макса Покровского уже отмечает 30-летие. «Наша стабильность все эти годы держится на нашей непредсказуемости, — наполовину в шутку, наполовину всерьез говорит Покровский. — Каждый раз, берясь за новую работу, мы начинаем все с нуля, и каждый раз мы сами не знаем, что нам ожидать от самих себя».

Где: Дворец молодёжи (пр. Ленина, 1) Когда: 25 мая в 19:00Сколько стоит: от 800 до 4000 рублей Возрастное ограничение: 16+

Больше интересных событий вы найдете в нашей рубрике «Афиша» и в календаре гастролей на май.