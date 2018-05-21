Все на ПАРАД!

Итак, повод вспомнить событие вековой давности серьёзный. В пространстве Театральной галерее каждому посетителю предоставлена возможность ознакомиться с видеоматериалами, связанными с балетом по тематике: реконструкция «Парада» труппой EuropaDanse, фрагмент из балета «Перед Парадом»АнжеленаПрельжокажа, а также фильм «Больше, чем любовь», повествующий о взаимоотношениях Пабло Пикассо Ольги Хохловой (именно во время работы над данным балетом, своей первым театральным опытом, Пабло Пикассо познакомился с русской балериной, артисткой“Русского балета” Сергея Дягилева ). Жан Кокто вспоминал: «Я встретил Пикассо на бульваре Монпарнасс между „Ротондой“ и „Куполь“, пешеходов было мало. Я предложил ему приехать к Дягилеву для того, чтобы поработать над декорациями. Он согласился и приехал». Фото: пресс-служба ГЦТМ имени А. А. Бахрушина

Исторические фотографии Фонда имени Игоря Стравинского воссоздают дух нового времени (не забудем, что в то время на просторах Европы бушевали бои Первой мировой войны). Сюжет, время, эпоха часто становятся основой того или иного балетного действия, но в случае с «Парадом» музыка Эрика Сати стала смыслообразующим элементом балета: в партитуру произведения кроме инструментов традиционного, классического оркестра, вошёл бутылофон — батарея бутылок и четыре пишущие машинки. И если бы только это! То тут, то там слышались автомобильные гудки, выстрел револьвера, удар ладонью, громовые волны, вой сирен. Нечего сказать, французский композитор действительно опередил время, впрочем, как и все создатели нового балета.

Что может быть заманчивее, причудливее, парадоксальнее и удивительнее уличного цирка? Вот вышагивает французский менеджер, буквально сконструированный из углов и плоскостей (благодарность «отцу» кубизма Пабло Пикассо — художественное решение всего балета выполнено именно в этом ключе). Француз вызывает из балагана китайского фокусника в богатом костюме, тот показывает фокусы, глотает шпагу, а потом исчезает…Это ли не диво! Реконструкция исторических костюмов, выполненных студентами Школы-студии МХАТ, представленных на выставке, воспроизвели образ новаторского произведения искусства, в котором представлено было самое невероятное для того времени: танцы под стрёкот пишущих машинок и ружейных выстрелов, отбивающий ритм гнедой конь с белыми пятнами, смешной и чудный, акробаты, шествие всех участников этого безумного парада. Фото: пресс-служба ГЦТМ имени А. А. Бахрушина

После такого «безумия» со страниц французских газет буйства лилось не меньше, чем со сцены французского театра Шатле. Критики недоумевали, в деморализации французского общества обвинили «Русский балет» Сергея Дягилева. «Балет показывал тупую автоматизацию движений, это было первой сатирой на то, что получило название „американизма“. Музыка была современной, декорации — полукубистическими. Пабло дал мне приглашение на премьеру. Музыка, танцы и особенно декорации возмутили зрителей. Я был до войны на одном балете Дягилева, вызвавшем скандал, — это была „Весна священная“ Стравинского. Но ничего подобного тому, что случилось на „Параде“, я ещё не видел. Люди, сидевшие в партере, бросились к сцене, в ярости кричали: „Занавес!“ В это время на сцену вышла лошадь с кубистической мордой и начала исполнять цирковые номера — становилась на колени, танцевала, раскланивалась. Зрители, видимо, решили, что актеры издеваются над их протестами, и совсем потеряли голову, вопили: „Смерть русским!“, „Пикассо — бош!“, „Русские — боши!“ — писал позже присутвовавший на премьере Илья Эренбург. Но Дягилев не был бы Дягилевым, если бы не мог превращать провал в триумф (в 1913 году „Весну священную“ Игоря Стравинского тоже сопровождал скандал, однако позже балет приняли). Так случилось и с „Парадом“. После премьеры в Париже балет вновь был поставлен спустя два года в Лондоне, блистала в нём знаменитая Тамара Карсавина , публика устроила овацию.

Нельзя сказать, чтобы балет был частым гостем на европейских и мировых сценах, но в 1973 году труппа „Сити СентерДжофрибэллей“ 22 марта 1973 года представила реконструкцию „Парада“, руководителями постановки выступили Роберт Джоффри (глава труппы) и сам Леонид Мясин , десятью годами ранее балет увидели на гастролях труппы зрители Москвы и Ленинграда. Фото: пресс-служба ГЦТМ имени А. А. Бахрушина

Кому не чужд гений Пикассо, авангардная музыка Эрика Сати, могут погрузиться в стихию уличного балагана и цирковой эксцентрики на новой выставке в Театральной галерее на Малой Ордынке.

Выставка „Парад-100“ открыта до 15 июня 2018 года.