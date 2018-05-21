«Ново-Сибирский транзит» открывается в Новосибирске

С 22 по 30 мая в Новосибирске пройдёт Пятый фестиваль «Ново-Сибирский транзит», представляющий лучшие спектакли театров Урала, Сибири и Дальнего Востока двух последних сезонов.

В конкурсной программе фестиваля примут участие 18 спектаклей большой и малой формы, отобранные экспертным советом. Среди них есть участники, приезжающие на фестиваль не в первый раз: «Коляда-театр», Красноярский ТЮЗ и Красноярский драматический театр, драматические театры из Минусинска, Омска, Новокузнецка, Кемерова, Норильска. Есть в афише и новые имена: например, Драматический театр «Поиск» из Лесосибирска, Молодёжный театральный центр «Космос» из Тюмени или ТЮЗ Республики Саха из Якутска. Новосибирск будет представлен спектаклями трёх драматических театров: «Глобус», «Старый дом», «Красный факел».

«Новосибирск сегодня действительно может считаться театральной столицей — мало какой город может похвастаться десятью профессиональными театрами, — отметил временно исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников . — Но далеко не у каждого новосибирца есть возможность самостоятельно выезжать в соседние города. А фестиваль — это настоящий театральный праздник, возможность увидеть лучшие спектакли ближайших регионов».

22 мая фестиваль откроется в 18:20 — уличным перфомансом на площади перед театром. В 19:00 — начало открытия на сцене и спектакль «Пер Гюнт» Красноярского ТЮЗа (режиссёр — Роман Феодори).