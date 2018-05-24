Новосибирск принимает гостей «Ново-Сибирского транзита»

В Новосибирске полным ходом идет Пятый фестиваль «Ново-Сибирский транзит». С 22 по 30 мая 2018 года новосибирцы и гости города смогут увидеть лучшие российские постановки, по мнению авторитетного жюри фестиваля. Один из главных театральных форумов России обосновался в Новосибирске в 2010 году. До этого фестиваль кочевал с 2001 года по всей Сибири. Каждый четный год, вот уже пятый раз подряд в Новосибирск едут драматические театры Сибири, Урала и Дальнего Востока, чтобы показать новосибирскому зрителю свои лучшие постановки. В этом году на «Транзит» для участия было подано более сотни заявок, но в конкурсную программу прошли только 18 лучших спектаклей.

«Гроза» Александра Островского на якутском языке и «Прощание с Матерой» Валентина Распутина — на бурятском, самые замысловатые, неожиданные и аутентичные интерпретации классических произведений и новой драмы идут нон-стоп девять дней подряд. Открылся фестиваль сценически сложным спектаклем Красноярского театра юного зрителя «Пер Гюнт» по пьесе Г. Ибсена в постановке Романа Феодори. На сцене, если верить аннотации к спектаклю, зрителей развлекали «хуторяне, тролли, сумасшедшие, восточные девы, солидные господа, мысли, дела неспетые песни и все, кого можно не увидеть глазом». Впрочем, новосибирцам все это не в новинку: пьесу «Пер Гюнт» у нас любят, сценические интерпретации ее идут сейчас в «Старом доме» и НОВАТе.

А вчера, 23 мая город познакомился с творчеством Минусинского драматического. Драма-фарс «Последние дни» по пьесе Михаила Булгакова рассказывает о последних днях жизни Александра Сергеевича Пушкина. Который поет на сцене песню Чижа, живет среди оборотней, и вообще выглядит как натуральная рок-звезда. «Меня эта пьеса зацепила тем, что Булгаков написал про Пушкина, но Пушкина там нет, — говорит режиссер Сергей Потапов . — У него нет текста в пьесе: он присутствуя, отсутствует. У меня он живой — более чем живой, если можно так сказать. Минусинский драматический театр — сильный, психологический. Я там похулиганил. Непопсовая пьеса Булгакова заключена в рамки фарса, где трагическая история соседствует с откровенной клоунадой».

Сегодня на сцене — «Папин след» Северского драматического и «Искупление» Омского академического театра драмы.