Театральный фестиваль «Ново-Сибирский транзит» открылся в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 22 мая. / ТАСС /. Пятый театральный фестиваль «Ново-Сибирский транзит» открылся в Новосибирске во вторник уличным представлением, несмотря на сильный дождь и прохладную погоду. Как сообщил журналистам руководитель фестиваля и директор новосибирского театра «Красный факел» Александр Кулябин, до конца мая гости фестиваля смогут увидеть 18 спектаклей из городов Урала, Сибири и Дальнего Востока.

"Будет 18 спектаклей, мы выбирали лучшие постановки", — сказал он.

Первым спектаклем стала постановка Красноярского ТЮЗ, артисты представили норвежскую сказку «Пер Гюнт» по пьесе Ибсена. Этот спектакль был выбран для открытия конкурса из— за технической сложности, чтобы артисты сумели подготовить сцену. По словам театрального критика и члена жюри фестиваля Анны Банасюкевич, в этом году в программе есть еще несколько постановок, которые можно считать экспериментальными из-за использования современных технологий.

"Есть спектакли, которые основаны на современных технологиях. Это, например, спектакль Даниила Чащина из Тюмени. Это спектакль, который смешивает живую игру актеров и виртуальную реальность, когда каждый из зрителей, благодаря технологии, благодаря VR-очкам попадает в некую виртуальную реальность, которая наслаивается на живой план", — пояснила она.

23 мая стартует внеконкурсная программа с мастер— классами и семинарами. В частности, перед гостями фестиваля выступят гендиректор Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска», директор Театра Наций Мария Ревякина , заместитель худрука этого театра Роман Должанский и заслуженный деятель культуры Армении Артур Гукасян.

"Ново-Сибирский транзит" — конкурс лучших драматических спектаклей, который объединяет драматические театры Сибири, Урала и Дальнего Востока. Фестиваль проводится в Новосибирске раз в два года — каждый четный год. В этом году для участия в фестивале было подано более 100 заявок, в конкурсную программу прошли 18 спектаклей большой и малой формы из 15 городов, фестиваль продлится до 30 мая.