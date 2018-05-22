Театральный фестиваль «Ново-Сибирский транзит» открывается в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 22 мая. / ТАСС /. Пятый фестиваль «Ново-Сибирский транзит», представляющий лучшие спектакли театров Урала, Сибири и Дальнего Востока двух последних сезонов, открывается в Новосибирске 22 мая. Как сообщают организаторы мероприятия, в этом году в конкурсной программе примут участие 18 спектаклей из 15 городов от Тюмени до Хабаровска, которые позволят новосибирцам познакомиться с самыми интересными театральными постановками региональных театров.

"Новосибирск сегодня действительно может считаться театральной столицей — мало какой город может похвастаться десятью профессиональными театрами. Но далеко не у каждого новосибирца есть возможность самостоятельно выезжать в соседние города. А фестиваль — это настоящий театральный праздник, возможность увидеть лучшие спектакли ближайших регионов", — приводят организаторы фестиваля слова врио министра культуры Новосибирской области Игоря Решетникова

Откроет фестиваль во вторник норвежская сказка «Пер Гюнт», которую покажут актеры Красноярского ТЮЗа, а до начала спектакля зрителей ждет уличное представление, которое традиционно предваряет открытие конкурса. Как уточняет руководитель фестиваля, директор театра «Красный факел» Александр Кулябин, в этом году сквозной темой спектаклей станет тема дороги и пешеходов. Кроме того, на фестивале пройдут мастер-классы и семинары с ведущими театральными специалистами России и зарубежья.

Необычным сюрпризом для театралов в этом году станут две постановки фестиваля от национальных театров. Зрители смогут увидеть пьесу Островского «Гроза» на якутском языке и спектакль «Полет. Бильчирская история» по мотивам «Прощания с Матерой» Валентина Распутина на диалекте осинских бурят. Оба спектакля будут сопровождаться синхронным переводом на русский язык.

"Ново-Сибирский транзит" — это конкурс лучших драматических спектаклей, который объединяет драматические театры Сибири, Урала и Дальнего Востока. Фестиваль проводится в Новосибирске каждый четный год. Официально фестиваль начал проводиться в Новосибирске в 2010 году и является одним из главных театральных форумов России, до этого проводился с 2001 года в разных сибирских городах — в Иркутске, в Омске, Томске, Красноярске, Улан-Удэ. В этом году для участия в фестивале было подано более 100 заявок, в конкурсную программу прошли 18 лучших спектаклей большой и малой формы, фестиваль продлится до 30 мая.