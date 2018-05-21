Джаз на крыше и музыка «Звездных войн»: куда сходить на неделе 

Большинство событий недели так или иначе связаны с музыкой и пройдут в театрах и концертных залах. Остается лишь выбрать, чего желает душа — вечной классики или новаторских находок. А еще можно будет понаблюдать за звездным небом и узнать о японской моде.
Авторское прочтение оратории Генделя
Дата: 21 мая Время: 19:00–22:00 Место: Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (улица Большая Дмитровка, дом 17)
Возрастные ограничения: 18+
Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко приглашает на премьеру первой российской постановки оратории Георга Фридриха Генделя «Триумф времени и бесчувствия».
Решить исход философского диспута в «Триумфе времени и бесчувствия» ранее пытались Кшиштоф Варликовский, Каликсто Биейто и Юрген Флимм. Серию авторских прочтений продолжит Константин Богомолов, для которого оратория Генделя — дебют на оперной сцене. Специально для этой постановки писатель Владимир Сорокин создал либретто, а модный дом Александра Терехова — образы аллегорических фигур.
Оратория прозвучит на итальянском языке. В спектакле занят международный состав солистов: три контратенора — Филипп Матман, Винс И, Дэвид Дикью Ли, а также испанский тенор Хуан Санчо и ансамбль Questa Musica под управлением дирижера Филиппа Чижевского.
Исследования Галилея и гравитационные волны
Дата: 21 мая Время: 20:00–22:00 Место: Парк Горького (улица Крымский Вал, дом 9)
Возрастные ограничения: 0+
В обсерватории Парка Горького пройдет лекция по астрономии. Физик Дмитрий Побединский расскажет о самых значительных открытиях — от исследований Галилея в начале XVII века до обнаружения гравитационных волн в 2018 году.
Дмитрий Побединский — выпускник факультета аэрофизики и космических исследований Московского физико-технического института, автор научно-популярного канала в сети «Физика от Побединского» и книги «Только физика, только хардкор», которая вошла в лонг-лист премии «Просветитель-2017».
После лекции все желающие смогут понаблюдать за небом в телескоп обсерватории.
Вход по предварительной регистрации.
Классика в современной интерпретации
Дата: 22 мая Время: 19:00–21:00 Место: Московский международный дом музыки (Космодамианская набережная, дом 52, строение 8)
Возрастные ограничения: 6+
В Доме музыки симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» исполнит известные классические произведениях в различных стилях и жанрах (джаз, рок, латино, диско, рок-н-ролл, электронная музыка). Зрители услышат новое звучание «Времен года» Антонио Вивальди, Пятой и Девятой симфоний Людвига ван Бетховена, «Щелкунчика» Петра Чайковского, а также произведений Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта.
Лучшая опера Умберто Джордано
Дата: 22 мая Время: 19:00–21:30 Место: Московский театр «Новая опера» имени Е. В. Колобова (улица Каретный Ряд, дом 3, строение 2)
Возрастные ограничения: 12+
В театре «Новая опера» состоится концертное исполнение «Андре Шенье» итальянского композитора Умберто Джордано. Опера прозвучит под управлением Фабио Мастранджело, который многие годы успешно сотрудничает с театром. По словам маэстро, опера «Андре Шенье» имеет для него особенное значение, поскольку он родился в Южной Италии, неподалеку от родного города Умберто Джордано, и связан с ним и духовно, и географически.
Драма Шиллера и мюзикл Уилдона
Дата: 22 мая и 25 мая Время: 19:00–21:30 Место: кинотеатр «Космос» (проспект Мира, дом 109) и кинотеатр «Звезда» (улица Земляной Вал, дом 18/22)
Возрастные ограничения: 16+
В кинотеатрах сети «Москино» продолжаются показы зарубежных и российских театральных постановок.
22 мая в кинотеатре «Космос» покажут спектакль «Коварство и любовь», который поставил режиссер Лев Додин по одноименной пьесе Фридриха Шиллера. Действие происходит в XVIII веке при дворе одного из немецких герцогов, где сплетаются воедино любовь, расчет, интриги. Начало спектакля в 19:00.
В кинотеатре «Звезда» 25 мая состоится показ мюзикла «Американец в Париже» английского хореографа Кристофера Уилдона. Спектакль поставлен по одноименному фильму Винсента Миннелли и рассказывает историю отставного рядового американской армии Джерри Маллигана. Начало в 19:20.
Киномузыка Джона Уильямса
Дата: 23 мая Время: 19:00–21:00 Место: Московский международный дом музыки (Космодамианская набережная, дом 52, строение 8)
Возрастные ограничения: 12+
Избранные произведения американского кинокомпозитора Джона Уильямса прозвучат в исполнении оркестра «Новая Россия» на концерте «Музыка американского кино». Зрители услышат знаменитую сюиту из «Звездных войн», композиции из фильмов «Список Шиндлера», «Парк Юрского периода», «Спасти рядового Райана», «Челюсти», «Патриот», саундтрек к серии картин о Гарри Поттере и многое другое. Дирижер — Никола Джулиани.
Джаз на крыше
Дата: 24 мая Время: 19:30–21:00 Место: центр «Марс» (Пушкарев переулок, дом 5)
Возрастные ограничения: 0+
На крыше центра «Марс» пройдет концерт Marina Volkova Jazz Band. Коллектив представит программу «Московский бит». В нее вошли уникальные и редко исполняемые танцевальные композиции 1960-х и 1970-х годов в авторских аранжировках. Гости услышат хиты из репертуара Сары Воан, Ширли Хорн, Бобби Дарина, Рэя Чарльза и Луи Прима.
Стоимость билета составляет 850 рублей. Для детей до шести лет вход свободный.
«Rei Kawakubo: разрушая моду»
Дата: 26 мая Время: 17:30–19:00 Место: Гостиный Двор (улица Ильинка, дом 4, аудитория № 271)
Возрастные ограничения: 12+
В Гостином Дворе продолжается цикл лекций «Перезагрузка: легенды моды вчера, сегодня, завтра». 26 мая гостям расскажут о японском дизайнере Рей Кавакубо. Лекцию прочитает Илектра Канестри — эксперт в области моды и дизайна, журналист. Преподаватель Британской высшей школы дизайна и Московской школы кино, постоянный лектор Московского музея современного искусства.
Хоровая опера о Гражданской войне в Испании
Дата: 26 мая Время: 19:00–20:30 Место: Московский театр «Новая опера» имени Е. В. Колобова (улица Каретный Ряд, дом 3, строение 2)
Возрастные ограничения: 12+
Последнюю часть хоровой оперы Татьяны Шатковской-Айзенберг «Красное» («Сны погибших об Испании») услышат зрители в театре «Новая опера». На создание произведения композитора вдохновили картины «Герника» Пабло Пикассо и «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» Сальвадора Дали. Премьера постановки состоялась на фестивале «Иное.2» 8 июня 2017 года.
Наследие Достоевского в музыкальном искусстве
Дата: 27 мая Время: 19:00 — 22:00 Место: новая сцена Большого театра (улица Большая Дмитровка, дом 4, строение 2)
Возрастные ограничения: 16+
Большой театр покажет оперу «Идиот», которую композитор Мечислав Вайнберг написал по одноименному роману Федора Достоевского. Либретто оперы создавалось в соавторстве с известным музыковедом Александром Медведевым. Авторы выбрали наиболее яркие эпизоды романа и оставили только главных персонажей: в опере двенадцать действующих лиц, три мимические роли и задействован мужской хор.
На сцене Большого театра оперу поставил известный режиссер Евгений Арье, основатель и художественный руководитель театра «Гешер» (Тель-Авив). Это его первая работа с труппой Большого театра.