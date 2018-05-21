Джаз на крыше и музыка «Звездных войн»: куда сходить на неделе

Большинство событий недели так или иначе связаны с музыкой и пройдут в театрах и концертных залах. Остается лишь выбрать, чего желает душа — вечной классики или новаторских находок. А еще можно будет понаблюдать за звездным небом и узнать о японской моде.

Авторское прочтение оратории Генделя

Дата: 21 мая Время: 19:00–22:00 Место: Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (улица Большая Дмитровка, дом 17)

Возрастные ограничения: 18+

Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко приглашает на премьеру первой российской постановки оратории Георга Фридриха Генделя «Триумф времени и бесчувствия».

Оратория прозвучит на итальянском языке. В спектакле занят международный состав солистов: три контратенора — Филипп Матман, Винс И, Дэвид Дикью Ли , а также испанский тенор Хуан Санчо и ансамбль Questa Musica под управлением дирижера Филиппа Чижевского

Исследования Галилея и гравитационные волны

Дата: 21 мая Время: 20:00–22:00 Место: Парк Горького (улица Крымский Вал, дом 9)

Возрастные ограничения: 0+

В обсерватории Парка Горького пройдет лекция по астрономии. Физик Дмитрий Побединский расскажет о самых значительных открытиях — от исследований Галилея в начале XVII века до обнаружения гравитационных волн в 2018 году.

Дмитрий Побединский — выпускник факультета аэрофизики и космических исследований Московского физико-технического института, автор научно-популярного канала в сети «Физика от Побединского» и книги «Только физика, только хардкор», которая вошла в лонг-лист премии «Просветитель-2017».

После лекции все желающие смогут понаблюдать за небом в телескоп обсерватории.

Вход по предварительной регистрации.

Классика в современной интерпретации

Дата: 22 мая Время: 19:00–21:00 Место: Московский международный дом музыки (Космодамианская набережная, дом 52, строение 8)

Возрастные ограничения: 6+

Дата: 22 мая Время: 19:00–21:30 Место: Московский театр «Новая опера» имени Е. В. Колобова (улица Каретный Ряд, дом 3, строение 2)

Возрастные ограничения: 12+

В театре «Новая опера» состоится концертное исполнение «Андре Шенье» итальянского композитора Умберто Джордано. Опера прозвучит под управлением Фабио Мастранджело , который многие годы успешно сотрудничает с театром. По словам маэстро, опера «Андре Шенье» имеет для него особенное значение, поскольку он родился в Южной Италии, неподалеку от родного города Умберто Джордано, и связан с ним и духовно, и географически.

Драма Шиллера и мюзикл Уилдона

Дата: 22 мая и 25 мая Время: 19:00–21:30 Место: кинотеатр «Космос» (проспект Мира, дом 109) и кинотеатр «Звезда» (улица Земляной Вал, дом 18/22)

Возрастные ограничения: 16+

В кинотеатрах сети «Москино» продолжаются показы зарубежных и российских театральных постановок.

22 мая в кинотеатре «Космос» покажут спектакль «Коварство и любовь», который поставил режиссер Лев Додин по одноименной пьесе Фридриха Шиллера . Действие происходит в XVIII веке при дворе одного из немецких герцогов, где сплетаются воедино любовь, расчет, интриги. Начало спектакля в 19:00.

В кинотеатре «Звезда» 25 мая состоится показ мюзикла «Американец в Париже» английского хореографа Кристофера Уилдона . Спектакль поставлен по одноименному фильму Винсента Миннелли и рассказывает историю отставного рядового американской армии Джерри Маллигана. Начало в 19:20.

Дата: 23 мая Время: 19:00–21:00 Место: Московский международный дом музыки (Космодамианская набережная, дом 52, строение 8)

Возрастные ограничения: 12+

Избранные произведения американского кинокомпозитора Джона Уильямса прозвучат в исполнении оркестра «Новая Россия» на концерте «Музыка американского кино». Зрители услышат знаменитую сюиту из «Звездных войн», композиции из фильмов «Список Шиндлера», «Парк Юрского периода», «Спасти рядового Райана», «Челюсти», «Патриот», саундтрек к серии картин о Гарри Поттере и многое другое. Дирижер — Никола Джулиани.

Джаз на крыше

Дата: 24 мая Время: 19:30–21:00 Место: центр «Марс» (Пушкарев переулок, дом 5)

Возрастные ограничения: 0+

На крыше центра «Марс» пройдет концерт Marina Volkova Jazz Band. Коллектив представит программу «Московский бит». В нее вошли уникальные и редко исполняемые танцевальные композиции 1960-х и 1970-х годов в авторских аранжировках. Гости услышат хиты из репертуара Сары Воан , Ширли Хорн, Бобби Дарина, Рэя Чарльза и Луи Прима.

Стоимость билета составляет 850 рублей. Для детей до шести лет вход свободный.

«Rei Kawakubo: разрушая моду»

Дата: 26 мая Время: 17:30–19:00 Место: Гостиный Двор (улица Ильинка, дом 4, аудитория № 271)

Возрастные ограничения: 12+

В Гостином Дворе продолжается цикл лекций «Перезагрузка: легенды моды вчера, сегодня, завтра». 26 мая гостям расскажут о японском дизайнере Рей Кавакубо. Лекцию прочитает Илектра Канестри — эксперт в области моды и дизайна, журналист. Преподаватель Британской высшей школы дизайна и Московской школы кино, постоянный лектор Московского музея современного искусства.

Хоровая опера о Гражданской войне в Испании

Дата: 26 мая Время: 19:00–20:30 Место: Московский театр «Новая опера» имени Е. В. Колобова (улица Каретный Ряд, дом 3, строение 2)

Возрастные ограничения: 12+

Последнюю часть хоровой оперы Татьяны Шатковской-Айзенберг «Красное» («Сны погибших об Испании») услышат зрители в театре «Новая опера». На создание произведения композитора вдохновили картины «Герника» Пабло Пикассо и «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» Сальвадора Дали. Премьера постановки состоялась на фестивале «Иное.2» 8 июня 2017 года.

Наследие Достоевского в музыкальном искусстве

Дата: 27 мая Время: 19:00 — 22:00 Место: новая сцена Большого театра (улица Большая Дмитровка, дом 4, строение 2)

Возрастные ограничения: 16+

Большой театр покажет оперу «Идиот», которую композитор Мечислав Вайнберг написал по одноименному роману Федора Достоевского. Либретто оперы создавалось в соавторстве с известным музыковедом Александром Медведевым . Авторы выбрали наиболее яркие эпизоды романа и оставили только главных персонажей: в опере двенадцать действующих лиц, три мимические роли и задействован мужской хор.