В Нижегородском театре драмы 22-24 мая пройдут гастроли Чебоксарского и Кинешемского театров с премьерными спектаклями

Фото: rusdram21.ruВ Нижегородском театре драмы 22-24 мая пройдут гастроли Чебоксарского и Кинешемского театров с премьерными спектаклямиНа сцене Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького состоятся гастроли двух театров: 22 и 23 мая — Чебоксарского государственного русского драматического театра, 24 мая — Кинешемского драматического театра им. А. Н. Островского.

Чебоксарский театр в Нижний Новгород приезжает впервые, а с Кинешемским театром нижегородский зритель уже знаком: в позапрошлом сезоне они привозили «Юнону и Авось», а в прошлом — «Вдовий пароход».

Не так давно Нижний Новгород посетил известный современный французский писатель и драматург Эрик-Эммануэль Шмитт, чьи пьесы переведены и поставлены в более чем тридцати странах мира. Побывал он и в нашем театре, короткая экскурсия по нижегородскому театру драмы привела драматурга в восторг.

22 мая у нижегородцев есть возможность увидеть спектакль по пьесе Шмитта «Отель двух миров» (жанр — трагикомедия) в постановке главного режиссера Чебоксарского театра, народного артиста Чувашской Республики Владимира Красотина . Пьеса «Отель двух миров» достаточна фантасмогорична. С героями происходят странные вещи. Шмитт до конца держит интригу. «Отель двух миров» — спектакль о вечном. Культовый драматург, режиссер и философ Э. -Э. Шмитт вкладывает в каждую фразу своего героя особый смысл. Автор надеется, что с помощью его произведения каждый человек сможет позволить себе заглянуть в неизведанное и раскрыть тайну, чтобы больше не бояться этого неизведанного и принимать жизнь такой, какая она есть.

23 мая Чебоксарский театр решил показать нижегородскому зрителю комедию положений по пьесе Марка Камолетти «Ужин по-французски». Режиссер-постановщик — Владимир Красотин. Эту пьесу очень любят как в Европе, так и в России. В нашей стране она поставлена более, чем в 50 театрах. Комедия положений для любителей изящного и не грубого юмора на весьма тонкие темы заставит смеяться даже самого серьезного человека. Оба спектакля — премьерные.

Кинешемский театр 24 мая представит нижегородским зрителям премьеру спектакля «Ромео и Джульетта». Именно нижегородские зрители первыми увидят премьеру. На следующий день спектакль будет представлен кинешемцам. Роль Ромео исполняет Данил Тябин — выпускник Нижегородского театрального училища им. Е. А. Евстигнеева (мастера курса — А. В. Мюрисеп и А. А. Ярлыков), артист театра и кино, сейчас Данил учится на режиссерском факультете Щукинского училища, играет в кино. Данил не является артистом Кинешемского театра, его специально пригласили на роль Ромео. Поэтому в спектакле два артиста исполняют роль Ромео. В нижегородской премьере Кинешемского театра мы увидим именно Данила Тябина — выпускника нашего Нижегородского училища!

Режиссер-постановщик спектакля — известный московский режиссер Владимир Беляйкин . Обладатель премии «Золотая маска» (за спектакль «Марат и Маркиз Де Сад», поставленный совместно с Юрием Любимовым , за два спектакля, поставленные совместно с Дмитрием Крымовым «Тарарумбия» и «Демон. Вид сверху»), мастер пластической режиссуры. Владимир Беляйкин известен тем, что работал со многими персонами шоу-бизнеса и кино, в том числе и «голливудского» масштаба.

Чебоксарский и Кинешемский театры — одни из старейших театров. У каждого своя интересная история. С театрами можно познакомиться на их официальных сайтах: Чебоксарский государственный русский драматический театр — http://rusdram21.ru/; Кинешемский драматический театр им. А. Н. Островского — https://www.театростровского.рф/.