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В Казани в Духов день пройдет ярмарка с угощениями ручной работы
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В Казани в Духов день пройдет ярмарка с угощениями ручной работы 

Казанский Портал 1 час назад
27 и 28 мая в Казани отметят Духов день. Праздник пройдет на территории храма в честь Сошествия Святого Духа на Миннуллина и площадке у театра кукол «Экият».
На фестивале будут ярмарка с угощениями и украшениями ручной работы, мастер-классы по работе на ткацком станке, гончарному ремеслу и созданию русской куклы. Гости прослушают лекции по семейной культуре от многодетной мамы Анастасии Шишовой, поучаствуют в открытой беседе о духовной и народной культурах, и послушают древнерусскую музыку.
28 мая состоится гала-концерт фестиваля. Хедлайнером станет участница шоу «Голос» Тина Кузнецова.
Праздник пройдет при любой погоде, сообщают организаторы.
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