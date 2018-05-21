В Казани в Духов день пройдет ярмарка с угощениями ручной работы

27 и 28 мая в Казани отметят Духов день. Праздник пройдет на территории храма в честь Сошествия Святого Духа на Миннуллина и площадке у театра кукол «Экият». На фестивале будут ярмарка с угощениями и украшениями ручной работы, мастер-классы по работе на ткацком станке, гончарному ремеслу и созданию русской куклы. Гости прослушают лекции по семейной культуре от многодетной мамы Анастасии Шишовой , поучаствуют в открытой беседе о духовной и народной культурах, и послушают древнерусскую музыку. 28 мая состоится гала-концерт фестиваля. Хедлайнером станет участница шоу «Голос» Тина Кузнецова Праздник пройдет при любой погоде, сообщают организаторы. Читайте также: Последний звонок в Казани прозвенит 24 мая. На набережной выступит Ханна У театра «Экият» начали подготовку к цветочному фестивалю