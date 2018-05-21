Фестиваль «Дни эстонской культуры» завершились в Красноярске

Накануне подошел к концу фестиваль «Дни эстонской культуры» в Красноярске, который проводится в регионе уже 17 лет. В этом году действо стало более масштабным, поскольку было приурочено к столетию Эстонии. Об этом сообщил телеканал «Енисей».

«Мы играли тут пару постановок, открывали фестиваль спектаклем «Оборотень». Красноярская публика принимала очень хорошо. Мы очень рады, что могли здесь играть», — поделился эстонский продюсер Март Меус.

Кульминацией закрытия фестиваля стал официальный прием посла Эстонии Арти Хилпуса в Большом концертном зале. Фестиваль к юбилею республики проводился также в Финляндии, Ирландии, Швеции и Латвии.

В Красноярском крае сейчас проживает около трех тысяч эстонцев. После распада СССР сохранением традиций, языка и культурных связей здесь занимается национально-культурная автономия «ЭЭСТИ».