Новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова» начнут строить в этом году 

Об этом заявил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
По словам Бочкарева, сейчас завершается разработка проектной документации, необходимой для строительно-монтажных работ. Новое помещение будет расположено по адресу: улица Дурова, владение 2. Оно будет рассчитано на 450 зрителей.
Площадь наземной части здания составит 4 тысячи квадратных метров, а подземной — две. В театре также оборудуют вольеры для цирковых животных.
Сейчас на улице Дурова находятся театр и дом-музей, являющийся объектом культурного наследия. В этом доме известный артист Владимир Дуров жил и работал в 1908–1934 годах.