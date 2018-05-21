Новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова» начнут строить в этом году

По словам Бочкарева, сейчас завершается разработка проектной документации, необходимой для строительно-монтажных работ. Новое помещение будет расположено по адресу: улица Дурова, владение 2. Оно будет рассчитано на 450 зрителей.

Площадь наземной части здания составит 4 тысячи квадратных метров, а подземной — две. В театре также оборудуют вольеры для цирковых животных.