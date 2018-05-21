Новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова» начнут строить в Москве в 2018 году

К строительству новой сцены театра «Уголок дедушки Дурова» планируют приступить в Москве в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«В настоящее время завершается разработка проектной документации, необходимой для выполнения строительно-монтажных работ», — сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев

В здании площадью 6 тысяч квадратных метров будет два-три этажа. Площадь наземной части здания составит 4 тысячи квадратных метров, подземной — 2 тысячи квадратных метров. Новая сцена театра будет рассчитана на 450 зрителей. Здесь появятся вольеры для лошадей и других животных-артистов уникального театра. Наименования помещений и их количество будут уточнены в ходе разработки проекта.