Ещё
Новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова» начнут строить в Москве в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова» начнут строить в Москве в 2018 году 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
К строительству новой сцены театра «Уголок дедушки Дурова» планируют приступить в Москве в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.
«В настоящее время завершается разработка проектной документации, необходимой для выполнения строительно-монтажных работ», — сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
В здании площадью 6 тысяч квадратных метров будет два-три этажа. Площадь наземной части здания составит 4 тысячи квадратных метров, подземной — 2 тысячи квадратных метров. Новая сцена театра будет рассчитана на 450 зрителей. Здесь появятся вольеры для лошадей и других животных-артистов уникального театра. Наименования помещений и их количество будут уточнены в ходе разработки проекта.
«Всего по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в Адресную инвестиционную программу города Москвы на период 2018-2020 годы включено строительство 20 объектов культурного назначения», — сообщил Бочкарев.
РИАМО: последние новости
Международный фестиваль «Театр кукол – без границ» пройдет в Подмосковье с 19 по 22 мая Мединский поздравил актера Алексея Гуськова с юбилеем Прощание с директором Театра.doc Еленой Греминой состоится в Москве в субботу
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Какие-то фрики»: наши звезды в «лихие» 1990-е76
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство22
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение