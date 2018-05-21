Всеволод Абдулов: как сложилась судьба подлого Соловьева из «Место встречи изменить нельзя»

Петюня Соловьев из фильма «Место встречи изменить нельзя», который, будучи в засаде, струсил и отпустил опасного преступника Фокса, до сих пор вызывает у зрителей чувство отвращения. Это лишний раз доказывает то, каким невероятным талантом обладал исполнитель данной роли Всеволод Абдулов . Потому как в жизни актер был абсолютной противоположностью подлого оперативника.

Как Высоцкий помог Абдулову

Евгений Вахтангов, Всеволод Абдулов родился в интеллигентной, актерской семье. Его отцом был известный артист Осип Абдулов , а мать Елизавета Метельская служила в столичном театре для детей. В доме Абдуловых часто бывали многие советские знаменитости: Фаина Раневская Ростислав Плятт и другие. Так что можно смело сказать, что Всеволод буквально вырос в окружении звезд тех лет. А потому неудивительно, что окончив школу Сева тоже решил стать актером.

Его мечтой была школа-студия МХАТ. На всякий случай молодой человек подал документы сразу в 3 театральных вуза и единственным, в который его не приняли, оказался заветный МХАТ. Именно в тот момент Всеволод и познакомился с Владимиром Высоцким, который показал ему несколько хитростей актерской игры, и Абдулов, воспользовавшись советами нового приятеля, все-таки поступил в студию. Впоследствии Владимир Высоцкий станет самым близким и самым верным другом Всеволода Абдулова, который один из немногих не станет пиариться на смерти поэта, а останется безмолвен в своей искренней скорби.

Роковая авария

За всю свою карьеру Всеволод Абдулов сыграл в массе спектаклей и снялся в десятках кинолент. Но больше всего он занимался озвучкой иностранных фильмов и мультипликации. Так именно его голос слышен в « Гарри Поттере », «Властелине колец», «Скале Фрэгглов», «Человеке дождя», «Списке Шиндлера», «Робине Гуде», «Чипе и Дейле», «Приключениях мишек Гамми», «Черном плаще», «Черепашках-ниндзя» и многих других. Дубляж и различные радиопостановки стали для актера настоящим спасением после несчастного случая, который произошел с ним в 1977 году.

Тогда Абдулов находился по работе в Азербайджане. Неподалеку от столицы республики Баку у автомобиля, в котором ехал Всеволод Осипович, взорвалось колесо. Машина несколько раз перевернулась. Актер получил серьезные травмы и впал в кому. Больше 20-ти дней сознание не возвращалось к нему. Но даже после того, как Абдулов пришел в себя, долгое время он балансировал между жизнью и смертью. Некоторые вообще не верили в то, что он когда-то поправиться. Тем не менее чудо все-таки случилось. Медленно, но верно артист восстанавливался, а позже даже вернулся в профессию.

Однако последствия той аварии давали знать о себе всю оставшуюся жизнь. В частности это коснулось памяти. Абдулов, поняв, что рано или поздно он может подвести своих партнеров по сцене, стал реже сниматься в кино и играть в театре, а взялся за закадровую работу.

О женщинах или хорошо, или никак

Всеволод Абдулов никогда не был обделен женским вниманием. Он рано женился, на студентке Бауманки. В том браке у него родилась дочь Юлия. Однако, прожив совсем недолго вместе, супруги развелись. Несмотря на то, что у актера, в том числе и после развода, часто случались романы, Юля всегда относилась к отцу с большой теплотой. До последних дней между отцом и дочерью сохранялись дружеские отношения. Возможно, так сложилось благодаря тому, что Абдулов ни разу не отозвался плохо ни о своей бывшей жене, ни о других женщинах, которые были в его жизни. Он считал подобное поведение недостойным. Актер вообще предпочитал не говорить о личном, и тем более терпеть не мог обсуждать других людей в их отсутствие.

Без званий

Всеволод Абдулов ушел в мир иной в 2002 году. Всего 5 месяцев он не дотянул до своего 60-летия. Причиной смерти врачи назвали оторвавшийся желудочный тромб. Примечательно, что такой известный актер, всю свою жизнь посвятивший кинематографу, так и не удостоился ни одного звания. Не стал он ни народным артистом, ни заслуженным.

27 июля, когда сердце Абдулова остановилось навсегда, на свет появился его правнук. Мальчика назвали Владимиром в честь лучшего друга прадедушки Высоцкого.