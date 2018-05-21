Театральные премьеры июня: «Безымянная звезда» и «Царская невеста» 

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Наталия Курова. Июнь — месяц фестивальный — музыкальные, театральные, литературные фестивали пройдут в разных городах России. Этот месяц не так богат премьерами, как май, но все же есть чем порадовать театралов.
Грымов представит свою версию знаменитой пьесы Максима Горького «На дне», а режиссер Марат Гацалов — премьеру «Утопия» по пьесе Михаила Дурненкова.
Большой театр
Большой театр в мае выступает с гастролями в Китае и Корее, и по возвращению, только в июле под конец сезона будет готов представить завершающую премьеру — «Богему» Пуччини и юбилейный вечер в честь великого Мариуса Петипа. Но еще 31 мая и 1 июня в Большом состоится гала-концерт звезд мирового балета, посвященный 200-летию со дня рождения Петипа.
Мариинский театр
В «Мариинке» в июне проходит всемирно известный фестиваль «Звезды белых ночей». И в самом начале месяца — 2 июня на сцене Концертного зала состоится спектакль Приморской сцены Мариинского театра — опера Игоря Стравинского «Мавра» в режиссуре Вячеслава Стародубцева.
Центральным событием июньской афиши станет премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста» в режиссуре Александра Кузина. Премьера состоится 21 и 24 июня на сцене Мариинский-2. В основу сюжета оперы положена драма Льва Мея, повествующая о событиях третьей женитьбы царя Ивана Грозного. Не претендуя на документальную точность, опера раскрывает характеры героев, оказавшихся в драматических обстоятельствах.
Концерт дуэта ведущих музыкантов современности: бас-баритона Маттиаса Гёрне и лауреата премии «Грэмми» Даниила Трифонова состоится в Концертном зале «Мариинки» 11 июня. 12 июня пианист выступит с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Пятнадцатого июня на исторической сцене Мариинского театра опера Джузеппе Верди «Макбет» прозвучит в исполнении Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова и Владислава Сулимского. За дирижерским пультом — маэстро Гергиев.
К 100-летию со дня рождения Леонарда Бернстайна в концертном исполнении прозвучит оперетта «Кандид». За дирижерский пульт в этот вечер встанет музыкальный директор American Symphony Orchestra Леон Берстайн.
ТЕАТР «ШДИ»
В театре «Школа драматического искусства» в конце июня режиссер Александр Огарев представит свою версию популярной пьесы Михаила Себастиана «Безымянная звезда». Многие видели и помнят знаменитый фильм Михаила Козакова с Анастасией Вертинской и Игорем Костолевским в главных ролях.
Пьеса написана в 1942 году румынским писателем, носившим желтую звезду и жившим в гетто.
По словам режиссера, он в этом сюжете увидел грустную сказку для взрослых о вспыхнувшей любви и ее невозможности, притчу о посвященных людях, наделенных знанием о неочевидных вещах. В этот круг была допущена и Мона, не подозревающая о невидимых внешнему зрению тайнах бытия. Это приносит ей радость открытий и влюбленность, но завершается все трагическим выбором героини.
О двух возможных путях — горизонтальном и вертикальном — размышляет Александр Огарев над пьесой румынского автора. Премьера состоится 20 июня.
Театр Наций
Марат Гацалов, известный своими неординарными постановками, после спектакля «Дыхание» вновь работает в театре Наций. На этот раз предмет его размышлений — пьеса Михаила Дурненкова «Утопия».
Это новая пьеса одного из самых интересных современных драматургов, с которым Гацилов встречается не впервые. Он дебютировал как режиссер пьесой этого автора «Хлам», затем была постановка пьесы Дурнекова «Экспонаты» в Прокопьевском драматическом театре, которая принесла режиссеру его первую «Золотую Маску».
Герои — жители глубинки, у которых почти не осталось надежды. Осталась только «Утопия» — старое горевшее кафе, которое вдруг решил возродить некий бизнесмен из Москвы. Жители хотят и готовы сделать лучше, но их инициатива резко пресекается хозяином.
Изменились ли мы с тех самых 90-х, возможно ли сегодня вернуться назад — вот об этом размышляют создатели спектакля. Премьера состоится 20 июня.
Электротеатр Станиславский
В пространстве Малой сцены Электротеатра состоится премьера спектакля «Достоевский FM». Дебютный спектакль Александра Никитина построен на комбинации из текстов Достоевского, Пушкина и Моцарта. В нем использованы фрагменты романов «Идиот» и «Бесы» Достоевского, пушкинского «Моцарта и Сальери», а также писем Моцарта. Все это собрано под «шапкой» концерта — как если бы музыкант взял для исполнения несколько сонат.
Жанр постановки режиссер определил, как «драматический концерт», который позволяет слушать все эти тексты как своего рода музыку.
В спектакле — три части, три героя и три автора. Все это происходит в сопровождении радиотрансляции и голоса диктора, объявляющего следующий «номер». В спектакле заняты: Олег Курлов, Правел Кравец, Евгений Капустин, Юрий Дуванов, Вера Кузнецова.
Премьерные показы пройдут 16, 17 и 18 июня.
Театр «Модерн»
Театр «Модерн» представит в июне спектакль по знаменитой пьесе Максима Горького «На дне» к 150-летию со дня рождения писателя. Спектакль ставит художественный руководитель театра Юрий Грымов. Премьера состоится 7 июня.
"Я, как и в работе над Шекспиром, полностью сохраняю авторский текст. Но я думаю, что, если бы Горький сегодня писал эту пьесу, тема была бы та же, только среда другая. Поэтому оставляя все проблемы и темы, поставленные автором, у меня все происходит не в ночлежке, а на Рублевке, где живут не нищие, а самые богатые люди. И это подчеркивает духовное падение общества. Если у Горького проблемы из-за отсутствия денег, то у меня в спектакле из-за изобилия денег сомнительного происхождения", — сказал РИА Новости Грымов.
Театр «Практика»
В Московском театре «Практика», который недавно возглавил известный актер и режиссер Дмитрий Брусникин, в июне премьера по пьесе Михаила Дурненкова «Война еще не началась». Премьера намечена на 27 июня. Свободолюбивый, пацифисткий, абсурдисткий спектакль — так его позиционирует театр. Спектакль — буффонада о ежедневной войне вокруг нас в постановке режиссера Семена Александровского.
"Мне кажется, что это очень важная работа, и по содержанию, и по теме, и по предложению, — считает худрук театра Дмитрий Брусникин. — Потому что количество агрессии просто зашкаливает в нашем мире, в нашем обществе. О том, как война растворилась в нашей жизни, как она поселилась и живет прямо рядом с нами. Тем не менее, Семен Александровский придумал такую форму, что это не тяжелое зрелище".
Эта пьеса Дурненкова для трех актеров, состоящая из 12 диалогов. В ней практически отсутствуют какие-либо ремарки: мы не знаем, когда и где происходят эти диалоги.
МХТ им. Чехова и СТИ Хочу сказать еще о двух премьерах, которые завершают месяц май, а потому смотреть как раз можно будет эти спектакли в июне. Так случилось, что МХТ им. Чехова, который возглавил Сергей Женовач, и «СТИ» под его же руководством выпускают одновременно две постановки по чеховским «Трем сестрам».
В Студии театрального искусства сам Женовач представит свою версию, а в МХТ — Константин Богомолов — эта работа была запланирована еще при Табакове.
Что касается Сергея Васильевича, то работу этого Мастера — всегда досконально продуманную, прочувствованную, по-настоящему исповедальную — ожидают с особым нетерпением. Он не очень любит распространяться до премьеры, и все же…
"Три сестры" — это, может быть, самая жесткая и трагическая история, рассказанная Чеховым. Как Маша говорит о Вершинине — «он казался мне сначала странным, потом я жалела его… потом полюбила…». Так можно сказать о всех персонажах этой пьесы. Сначала они кажутся странными, потом начинаешь их жалеть, сочувствовать, понимать. И в итоге любишь их со всеми их слабостями, заблуждениями, откровениями…. Без любви не может быть этой пронзительной истории", — поделился своими мыслями о пьесе режиссер накануне премьеры, которая состоится 27 мая.
Богомолов ставит свои «Три сестры» с молодой командой.
"Это было для меня принципиально важно, я хотел поработать именно с молодыми, далекими от той реальности, о которой рассказывает Чехов в своей пьесе. Не будет философствования, символизма и абстракции. Это будет искренняя попытка сделать предельно естественно в моем понимании современного театра", — сказал режиссер премьеры.
Богомолов отметил, что строго следовал чеховскому тексту. «Не будет добавлений и переписывания, только небольшие сокращения», — сказал режиссер.
Премьера намечена на 30 мая.
Московская филармония
В июне состоится российская премьера оперы Генделя «Оттон». 21 июня в Концертном зале им. Чайковского впервые в России прозвучит эта опера. Для исполнения приглашены звезды мировой сцены: Анна Бонитатибус (меццо-сопрано), Марианна Беата Килланд (меццо-сопрано), Джоан Ланн (сопрано), Ромина Бассо (контральто), Юрий Миненко (контратенор) и Александр Миминошвили (бас-баритон).
В проекте участвует Государственный академический камерный оркестр России. За дирижерским пультом маэстро Кристофер Мулдс, который в 2009 и 2011 году с успехом провел российские премьеры опер Генделя «Орландо» и «Ариодант» в рамках абонемента Московской филармонии.