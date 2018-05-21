Театральные премьеры июня: «Безымянная звезда» и «Царская невеста»

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости . Наталия Курова. Июнь — месяц фестивальный — музыкальные, театральные, литературные фестивали пройдут в разных городах России. Этот месяц не так богат премьерами, как май, но все же есть чем порадовать театралов.

Большой театр

Большой театр в мае выступает с гастролями в Китае и Корее, и по возвращению, только в июле под конец сезона будет готов представить завершающую премьеру — «Богему» Пуччини и юбилейный вечер в честь великого Мариуса Петипа. Но еще 31 мая и 1 июня в Большом состоится гала-концерт звезд мирового балета, посвященный 200-летию со дня рождения Петипа.

Мариинский театр

В «Мариинке» в июне проходит всемирно известный фестиваль «Звезды белых ночей». И в самом начале месяца — 2 июня на сцене Концертного зала состоится спектакль Приморской сцены Мариинского театра — опера Игоря Стравинского «Мавра» в режиссуре Вячеслава Стародубцева

Центральным событием июньской афиши станет премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Царская невеста» в режиссуре Александра Кузина . Премьера состоится 21 и 24 июня на сцене Мариинский-2. В основу сюжета оперы положена драма Льва Мея, повествующая о событиях третьей женитьбы царя Ивана Грозного . Не претендуя на документальную точность, опера раскрывает характеры героев, оказавшихся в драматических обстоятельствах.

Концерт дуэта ведущих музыкантов современности: бас-баритона Маттиаса Гёрне и лауреата премии «Грэмми» Даниила Трифонова состоится в Концертном зале «Мариинки» 11 июня. 12 июня пианист выступит с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

К 100-летию со дня рождения Леонарда Бернстайна в концертном исполнении прозвучит оперетта «Кандид». За дирижерский пульт в этот вечер встанет музыкальный директор American Symphony Orchestra Леон Берстайн.

ТЕАТР «ШДИ»

Пьеса написана в 1942 году румынским писателем, носившим желтую звезду и жившим в гетто.

По словам режиссера, он в этом сюжете увидел грустную сказку для взрослых о вспыхнувшей любви и ее невозможности, притчу о посвященных людях, наделенных знанием о неочевидных вещах. В этот круг была допущена и Мона, не подозревающая о невидимых внешнему зрению тайнах бытия. Это приносит ей радость открытий и влюбленность, но завершается все трагическим выбором героини.

О двух возможных путях — горизонтальном и вертикальном — размышляет Александр Огарев над пьесой румынского автора. Премьера состоится 20 июня.

Театр Наций

Марат Гацалов, известный своими неординарными постановками, после спектакля «Дыхание» вновь работает в театре Наций. На этот раз предмет его размышлений — пьеса Михаила Дурненкова «Утопия».

Это новая пьеса одного из самых интересных современных драматургов, с которым Гацилов встречается не впервые. Он дебютировал как режиссер пьесой этого автора «Хлам», затем была постановка пьесы Дурнекова «Экспонаты» в Прокопьевском драматическом театре, которая принесла режиссеру его первую «Золотую Маску».

Герои — жители глубинки, у которых почти не осталось надежды. Осталась только «Утопия» — старое горевшее кафе, которое вдруг решил возродить некий бизнесмен из Москвы. Жители хотят и готовы сделать лучше, но их инициатива резко пресекается хозяином.

Изменились ли мы с тех самых 90-х, возможно ли сегодня вернуться назад — вот об этом размышляют создатели спектакля. Премьера состоится 20 июня.

Электротеатр Станиславский

В пространстве Малой сцены Электротеатра состоится премьера спектакля «Достоевский FM». Дебютный спектакль Александра Никитина построен на комбинации из текстов Достоевского, Пушкина и Моцарта. В нем использованы фрагменты романов «Идиот» и «Бесы» Достоевского, пушкинского «Моцарта и Сальери», а также писем Моцарта. Все это собрано под «шапкой» концерта — как если бы музыкант взял для исполнения несколько сонат.

Жанр постановки режиссер определил, как «драматический концерт», который позволяет слушать все эти тексты как своего рода музыку.

Премьерные показы пройдут 16, 17 и 18 июня.

Театр «Модерн»

Театр «Модерн» представит в июне спектакль по знаменитой пьесе Максима Горького «На дне» к 150-летию со дня рождения писателя. Спектакль ставит художественный руководитель театра Юрий Грымов . Премьера состоится 7 июня.

"Я, как и в работе над Шекспиром, полностью сохраняю авторский текст. Но я думаю, что, если бы Горький сегодня писал эту пьесу, тема была бы та же, только среда другая. Поэтому оставляя все проблемы и темы, поставленные автором, у меня все происходит не в ночлежке, а на Рублевке, где живут не нищие, а самые богатые люди. И это подчеркивает духовное падение общества. Если у Горького проблемы из-за отсутствия денег, то у меня в спектакле из-за изобилия денег сомнительного происхождения", — сказал РИА Новости Грымов.

Театр «Практика»

В Московском театре «Практика», который недавно возглавил известный актер и режиссер Дмитрий Брусникин , в июне премьера по пьесе Михаила Дурненкова «Война еще не началась». Премьера намечена на 27 июня. Свободолюбивый, пацифисткий, абсурдисткий спектакль — так его позиционирует театр. Спектакль — буффонада о ежедневной войне вокруг нас в постановке режиссера Семена Александровского

"Мне кажется, что это очень важная работа, и по содержанию, и по теме, и по предложению, — считает худрук театра Дмитрий Брусникин. — Потому что количество агрессии просто зашкаливает в нашем мире, в нашем обществе. О том, как война растворилась в нашей жизни, как она поселилась и живет прямо рядом с нами. Тем не менее, Семен Александровский придумал такую форму, что это не тяжелое зрелище".

Эта пьеса Дурненкова для трех актеров, состоящая из 12 диалогов. В ней практически отсутствуют какие-либо ремарки: мы не знаем, когда и где происходят эти диалоги.

МХТ им. Чехова и СТИ Хочу сказать еще о двух премьерах, которые завершают месяц май, а потому смотреть как раз можно будет эти спектакли в июне. Так случилось, что МХТ им. Чехова, который возглавил Сергей Женовач , и «СТИ» под его же руководством выпускают одновременно две постановки по чеховским «Трем сестрам».

В Студии театрального искусства сам Женовач представит свою версию, а в МХТ — Константин Богомолов — эта работа была запланирована еще при Табакове.

Что касается Сергея Васильевича, то работу этого Мастера — всегда досконально продуманную, прочувствованную, по-настоящему исповедальную — ожидают с особым нетерпением. Он не очень любит распространяться до премьеры, и все же…

"Три сестры" — это, может быть, самая жесткая и трагическая история, рассказанная Чеховым. Как Маша говорит о Вершинине — «он казался мне сначала странным, потом я жалела его… потом полюбила…». Так можно сказать о всех персонажах этой пьесы. Сначала они кажутся странными, потом начинаешь их жалеть, сочувствовать, понимать. И в итоге любишь их со всеми их слабостями, заблуждениями, откровениями…. Без любви не может быть этой пронзительной истории", — поделился своими мыслями о пьесе режиссер накануне премьеры, которая состоится 27 мая.

Богомолов ставит свои «Три сестры» с молодой командой.

"Это было для меня принципиально важно, я хотел поработать именно с молодыми, далекими от той реальности, о которой рассказывает Чехов в своей пьесе. Не будет философствования, символизма и абстракции. Это будет искренняя попытка сделать предельно естественно в моем понимании современного театра", — сказал режиссер премьеры.

Богомолов отметил, что строго следовал чеховскому тексту. «Не будет добавлений и переписывания, только небольшие сокращения», — сказал режиссер.

Премьера намечена на 30 мая.

Московская филармония

В июне состоится российская премьера оперы Генделя «Оттон». 21 июня в Концертном зале им. Чайковского впервые в России прозвучит эта опера. Для исполнения приглашены звезды мировой сцены: Анна Бонитатибус (меццо-сопрано), Марианна Беата Килланд (меццо-сопрано), Джоан Ланн (сопрано), Ромина Бассо (контральто), Юрий Миненко (контратенор) и Александр Миминошвили (бас-баритон).