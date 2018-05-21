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Театру танца «Гжель» исполнилось 15 лет
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Театру танца «Гжель» исполнилось 15 лет 

Префектура СЗАО города Москвы 51 минуту назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Московскому хореографическому училищу при театре танца «Гжель» исполнилось 15 лет. Знаменательную дату отпраздновали концертом. Яркие номера представили учащиеся и выпускники училища.
— Для нас это вдвойне радостное событие, потому что впервые отчетный концерт училища проходит на сцене театра «Гжель», — отметила директор театра Марина Куклина. — Идея основателя училища Владимира Захарова была в том, чтобы создать непрерывное хореографическое образование — школа плюс театр. Сейчас многие наши выпускники, особенно отделения народно-сценического танца, работают в нашем театре.
Перед концертом зрители увидели небольшой документальный фильм о хореографическом училище. Преподаватели и руководители разных лет рассказывали о жизни учебного заведения, о художественном руководителе Борисе Акимове и основателе Владимире Захарове.
Префект СЗАО Алексей Пашков отметил, что театр танца «Гжель» по праву можно считать культурной визитной карточкой Москвы:
— Мы гордимся, что в нашем округе есть такой выдающийся театр. Более сотни выпускников училища работают в ведущих российских театрах. Безусловно, это достижения профессиональных педагогов и балетмейстеров, взращивающих таланты. Мне хотелось бы пожелать вам успехов, процветания и новых творческих достижений.
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