Кто родился 20 мая

Ирина Михайловна Гусева , первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Возглавляла комитет по образованию, молодежной политике и спорту администрации Среднеахтубинского района Волгоградской области. Избиралась депутатом Волгоградской областной думы. Занимала пост главы г. Волгограда.

А ещё в этот день родились:

Владимир Викторович Мякуш (70 лет), председатель Законодательного Собрания Челябинской области. С 1998 года избирается депутатом Законодательного Собрания Челябинской области, занимал пост первого заместителя председателя регионального парламента, возглавлял комитет по финансово-бюджетной политике. С июня 2005 года является председателем Законодательного Собрания Челябинской области. Возглавляет областную Федерацию хоккея.

Алексей Геннадьевич Гуськов (60 лет), актёр театра и кино. Народный артист РФ. Работал в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, Театре на Малой Бронной, Театре им. Н. В. Гоголя, МХТ имени Чехова. С 2011 года играет на сцене Театра имени Евг. Вахтангова, где занят в спектаклях «Люди как люди», « Евгений Онегин » и «Улыбнитесь нам, Господи».

Преподаёт актерское мастерство в Школе-студии МХАТ.

В кино дебютировал в 1985 году. Среди самых успешных киноработ актёра — роли в картинах «Граница. Таежный роман», «Мусорщик», «По ту сторону волков», «Охота на изюбря», «Тульский Токарев», «Турецкий гамбит», «Белая гвардия», «4 дня в мае».

Алексей Гуськов также успешно занимается продюсерской деятельностью. В частности, он выступил продюсером ряда фильмов со своим участием, а также сериалов «Воровка», «Исчезнувшие» и мультфильмов «Волшебная свирель», «Незнайка на Луне». С 1994 года является президентом анимационной студии «Ф. А. Ф. Интертейнмент».

Известность Борису Акунину серия романов и повестей «Приключения Эраста Фандорина». Он также создал серии «Провинциальный детектив» («Приключения сестры Пелагии»), «Приключения магистра» (о похождениях внука Фандорина — Николаса), пьесы «Чайка», «Гамлет», «Зеркало Сен-Жермена» и др. Романы писателя были неоднократно экранизированы.

На протяжении 30 лет выступал в дуэте с Виктором Ильченко, исполняя на сцене миниатюры, написанные Михаилом Жванецким.

В кино Роман Карцев сыграл ряд запоминающихся ролей. Среди них, Швондер в «Собачьем сердце», Соломон в «Небесах обетованных», Лазарь Боярский в «Биндюжник и король», Максимилиан Андреевич Поплавский в «Мастер и Маргарите».

Актёр — автор книг «Малой, Сухой и Писатель» и «Приснился мне Чаплин…».

Алексей Петрович Маресьев (1916-2001), военный лётчик. Герой Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолётов врага: четыре до ранения и семь — после. 4 апреля 1942 году в воздушном бою его самолёт Як-1 был подбит. Лётчик совершил вынужденную посадку на территории, занятой немецкими войсками. В течение 18 суток тяжело раненный пилот ползком пробирался к линии фронта. Его нашли жители деревни Плав Валдайского района, откуда Маресьев был отправлен в госпиталь, где перенёс ампутацию обеих ног. Уже в июне 1943 года летчик вернулся в строй. Подвиг Алексея Маресьева лёг в основу сюжета «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого

После войны работал в Советском комитете ветеранов войны (с 1992 года Российского комитета ветеранов войны и военной службы), был ответственным секретарем, первым заместителем председателя. В 1998 году Алексей Маресьев создал и возглавил региональный общественный фонд «Инвалиды Великой Отечественной войны».