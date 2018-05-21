В Краснодаре в восьмой раз пройдет фестиваль джаза 

Краснодар. 21 мая — Новая Кубань. В краевой столице 26 мая состоится VIII региональный фестиваль «Кубань играет джаз». Мероприятие пройдет на нескольких открытых городских площадках — в сквере имени Г. К. Жукова и на площади у Музыкального театра Краснодарского творческого объединения «Премьера» им. Л. Г. Гатова, сообщили в пресс-службе Министерства культуры Краснодарского края. Начнутся концерты в 6 часов вечера и продлятся до 22:00.
Перед зрителями выступят девять лучших оркестров региона:
1 Детский джазовый оркестр «Джем» детской музыкальной школы г. Курганинска (руководитель — Роман Наумов);
2 Джазовый оркестр «Армавир-бенд» Городского дома культуры г. Армавира (руководитель — Рамис Шахвердиев);
3 Народный джазовый оркестр Ейского городского центра народной культуры (руководитель — Александр Ивахненко);
4 Funky Point Band (руководитель — Денис Бабичев);
5 Народный инструментальный ансамбль «Диксиленд» Городского театра города-курорта Анапа (руководитель — Виктор Ильин);
6 Народный джаз-ансамбль «Night Jazz» (руководитель — Виталий Фоломеев);
7 Государственный эстрадно-симфонический оркестр Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко (руководитель — Вадим Кузьминский);
8 Эстрадно-джазовый оркестр Краснодарского государственного цирка (руководитель — Андрей Романов);
9 Биг-бенд Георгия Гараняна Краснодарского творческого объединения «Премьера» им. Л. Г. Гатова (руководитель — Илья Филиппов).
Впервые фестиваль «Кубань играет джаз» прошел в 2010 году.