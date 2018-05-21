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Гости библиотеки в Останкине увидят оперу
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Гости библиотеки в Останкине увидят оперу 

Управа Останкинского района 11 минут назад
Фото: Управа Останкинского района
Видеозапись оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» покажут в библиотеке №60 им. О. Э. Мандельштама — она находится на Звездном бульваре, 4. Как рассказала заведующая библиотекой Марина Пантелеева, до начала просмотра состоится небольшая беседа.
— Меломаны узнают об истории создания оперы, — пояснила она.
Кстати, публике представят авторскую версию режиссера Дмитрия Чернякова; ее премьера прошла в Амстердаме в 2012 году.
Мероприятие начнется в 18.00; продолжительность составит три часа. Вход свободный. (иб)
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