Ялта приглашает дагестанцев на фестиваль «Чеховская Осень-2018»

Ялта приглашает дагестанцев на фестиваль «Чеховская Осень-2018»26-28 октября в Крыму пройдет IX Международный литературный Фестиваль «Чеховская осень-2018». Мероприятия состоятся в Ялтинском центре культуры, Ялтинском театре им. А. П. Чехова, Доме-музее им. А. П. Чехова (Белая Дача).

По словам организаторов, перед ними стоит задача укрепления творческих и дружеских связей русскоязычных писателей по всему миру.

«Мы ставим перед собой цель — укрепить творческие и дружеские связи русскоязычных писателей России, Украины, Белоруссии, других стран ближнего и дальнего зарубежья, где проживают русскоязычные поэты; пропаганда творчества А. П. Чехова; выявление и поддержка новых талантливых авторов; содействие общению начинающих авторов с признанными мастерами слова; помощь в установлении контактов между творческими организациями и отдельными авторами», — сообщают организаторы фестиваля.

В программу мероприятий войдут конкурсы различных номинаций: «Пейзажная лирика „Крымские мотивы“; „Любовная лирика“; „Стихи для детей“; „Военная авторская песня“; „Свободная авторская песня“; „Гражданская и духовно-философская лирика“; поэтический ринг „Крымская муза“; „Поэзия молодых“; читателей „Лучший знаток стихов Владимира Луговского“; заочном „Чеховские мотивы“ и поэтов-маринистов — „Я люблю тебя, море!“

По итогам Фестиваля будет издан сборник „Чеховская осень-2018“.