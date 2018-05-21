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«Он сделал меня счастливым»: Юрий Стоянов рассказал о дружбе с Ильей Олейниковым
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«Он сделал меня счастливым»: Юрий Стоянов рассказал о дружбе с Ильей Олейниковым 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известный актер и юморист Юрий Стоянов с самого детства интересовался театром и проявлял артистические способности. Широкий зритель полюбил Юрия после того, как он начал сниматься вместе с Ильей Олейниковым в юмористической программе «Городок» — передача выходила на телеэкраны почти 20 лет.
Стоянову и Олейникову было под 40 лет, когда они познакомились и решили организовать свою программу. Их тандем стал действительно успешным — Юрий и Илья стали не только коллегами, но и близкими друзьями. «Он всегда меня прикрывал, врал моей предыдущей жене. Вы спрашивали, кто меня сделал счастливым? Счастливым меня сделал мой партнер, который научил меня верить в себя, зарабатывать деньги, это моя жена и мои три дочки. И моя мама, конечно», — рассказывает Стоянов.
Юрий был женат трижды — его третьей супругой стала Елена Стоянова. Когда артисту было 46 лет, у него появилась дочка Катя. Актер признается, что позднее отцовство изменило его жизнь. Именно Елена помогла Юрию пережить страшную трагедию — смерть Ильи Олейникова. Артист вспомнил, как боролся вместе с семьей Ильи за его жизнь.
«Это было почти на сцене, мы репетировали. Тогда ему стало плохо — сразу отправились к врачу и узнали, что у него жуткая опухоль. Ему было страшно. А я был убежден, что мы справимся. Его лечили химиотерапии и лучевой терапией, из-за чего Илья все время икал. У него кружилась голова, его тошнило, но он продолжал играть и не сорвал ни одного съемочного дня. Я уехал на съемки в Одессу, потому что он меня отпустил. На следующий день он умер», — рассказывает Стоянов.
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