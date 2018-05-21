Организаторы ПМЭФ-2018 подготовили для гостей форума обширную культурную программу

МОСКВА, 21 мая. / ТАСС /. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2018) пройдет с 24 по 26 мая. Помимо деловых мероприятий участников ждет насыщенная культурная программа — музыкальные выступления, Бал национальностей, карнавальное шествие, фестиваль песчаных скульптур, а также походы в лучшие музеи, галереи и театры Санкт-Петербурга.

Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке Ernst & Young и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Ожидается, что участие в форуме примут около 15 тыс. гостей из более чем 140 стран мира. Страны-гости ПМЭФ, Франция и Япония, разместят на площадке свои выставочные павильоны, в которых расположатся презентационная зона и деловое пространство для общения представителей делегаций с партнерами из других стран. Как говорится на сайте ПМЭФ, приедут делегации из Германии, Швейцарии, Швеции, Греции, Италии, Индии, Саудовской Аравии, Катара, Израиля, Вьетнама, США, Канады, стран Африканского континента и других.

"Культурная программа Форума в этом году наполнена значительным количеством ярких и интересных мероприятий, часть из которых пройдет на благотворительной основе. Надеюсь, что они доставят участникам и гостям Форума массу приятных впечатлений и воспоминаний", — отметил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков , чьи слова приводятся на официальном сайте форума.

Классика, джаз и рок С датами проведения ПМЭФ-2018 совпал целый ряд значимых событий в музыкальной жизни Петербурга. 23 мая, накануне старта деловой программы, откроется XXVI Международный музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей». Итальянская команда постановщиков во главе с режиссером Андреа Де Роза представит на сцене «Мариинского-2» последнюю оперу Верди — «Фальстаф». За дирижерский пульт встанет маэстро Валерий Гергиев . В этот же день в Эрмитаже стартует другой знаковый для Северной столицы смотр — XXVI Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга».

В рамках ПМЭФ 24 мая в Петербурге в Концертном зале Мариинского театра впервые выступит японский ансамбль AUN J Classic Orchestra. Уникальность коллектива, основанного в 2008 году, заключается в использовании самобытных традиционных инструментов, на которых обычно музыка исполняется только вне ансамбля. Тех же, кому ближе западные ритмы, в этот вечер ждут в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки. Там Jazz Philharmonic Orchestra выступит с репертуаром американских биг-бэндов, а также сочинениями петербургских композиторов Геннадия Гольштейна и Руслана Хаина.

Сенсацией обещают стать первые за 15 лет гастроли в России Дрезденской государственной капеллы вместе с дирижером Кристианом Тилеманном и пианистом-виртуозом Денисом Мацуевым . 25 мая музыканты выйдут на сцену «Мариинского-2». «Дрезденская государственная капелла фактически является резидентским оркестром на Зальцбургском и Лютернском фестивалях, а также в Байройте. Это прекрасно, что наше выступление в Петербурге в рамках большого европейского тура совпало с форумом», — отметил в беседе с ТАСС Мацуев.

В программу выступления войдут Второй концерт Листа и Четвертая симфония Брамса. «Маэстро Тилеманн является сейчас одним из самых авторитетных дирижеров Европы и мира. Кроме того, он один из главных экспертов немецкой музыки, по мнению всех ведущих критиков мира. Записи его концертов признаны эталонными при его жизни. Это абсолютно уникальное прочтение — в классическом понимании, но с какой-то удивительной свободой и уникальными интерпретациями», — подчеркнул пианист.

Концертный зал Мариинки в это время примет хор туринского Театро Реджио и Симфонический оркестр Мариинского театра с программой хоровой музыки итальянской оперы XIX века, а на основной сцене театра состоится гала-концерт к 200-летию Мариуса Петипа. В Президентской библиотеке им. Ельцина 25 мая пройдет благотворительный гала-концерт с участием виолончелиста и народного артиста РФ Сергея Ролдугина , солиста Мариинского театра народного артиста РФ Владимира Галузина и лауреатов международных конкурсов молодых вокалистов. Для пресытившихся классикой рок-группа «Несчастный случай» даст концерт в Лютеранской церкви Святой Анны.

Балетная классика и иммерсивное шоу В дни проведения ПМЭФ театры покажут как классические постановки, так и спектакли в необычном формате. Участникам форума стоит обратить внимание, что билеты нужно заказывать самостоятельно, с помощью личного кабинета на сайте форума. В Михайловском театре 24 мая представят балетный спектакль «Лауренсия» с участием танцовщика Ивана Васильева

Также в эти дни в особняке на Дворцовой набережной, 20 пройдут показы иммерсивного театрального шоу «Безликие». Действие разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка, а зрители сами решают, за кем и куда следовать. Сценарий спектакля был вдохновлен пьесой «Привидения» норвежского драматурга Генрика Ибсена

Стоит особо отметить спектакль «Тщетная предосторожность» в Михайловском театре — участие в нем примет народный артист России, ректор Вагановской академии Николай Цискаридзе . Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова покажет «Грозу» и «Пьяных» Андрея Могучего, учебный театр на «Моховой» — спектакль-концерт Yesterday Club о музыке XX века. В Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии состоятся показы мюзикла «Бал вампиров» — российской версии культового мюзикла режиссера Романа Полански

И, конечно, не обойдется без классического балетного спектакля «Лебединое озеро» — посмотреть одну из самых лучших сказок мира можно будет на сцене Александринского театра.

Петров-Водкин, шедевры из песка и «Что? Где? Когда»?

В дни работы форума ведущие музеи Санкт-Петербурга и пригородов откроют свои двери для участников Форума по предъявлению бейджа. Как говорится на сайте Министерства культуры РФ , 24 мая в галерее искусств KGallery пройдет торжественное открытие выставки «Космос. Истории людей», а в комплексе «Метрополь» в этот день участники форума смогут выступить в роли знатоков на интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Также для посещения участникам форума будут доступны Музей Фаберже, музеи-заповедники «Петергоф» и «Павловск», музей-памятник «Исаакиевский собор».

Гости ПМЭФ смогут увидеть выставки: «Екатерина Великая в стране и мир» в Михайловском замке, «Спорт в советском фарфоре, графике, скульптуре» и «Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения» в Русском музее, «Петербургский модерн» в Петропавловской крепости и многие др.

Также в Петропавловской крепости 25 мая начнется ежегодный фестиваль песчаных скульптур. «Было принято решение изваять из песка самые яркие мировые произведения искусства — шедевры архитектуры, скульптуры и живописи, памятники, входящие в список объектов, охраняемых всемирной организацией ЮНЕСКО », — рассказали организаторы.

Центральной и самой высокой композицией Фестиваля песчаных скульптур-2018 станет Церковь Преображения Господня со всемирно известного острова Кижи в Карелии, собранная без единого гвоздя. «Скульптура станет рекордно высокой за все годы проведения фестиваля песчаных скульптур в Петербурге. Ее высота составит целых 10 метров», — сообщается на сайте мероприятия.

Фестиваль мороженого, карнавал и фейерверк

В мае Санкт-Петербург отметит свое 315-летие, и большая часть мероприятий, посвященных празднованию Дня города, пройдет в рамках культурной программы Форума. Участники ПМЭФ-2018 смогут посетить ежегодный Фестиваль мороженого и IV Санкт-Петербургский Бал национальностей. 24–26 мая пройдет крупнейший Международный фестиваль циркового искусства, а непосредственно в День города, 27 мая, состоится карнавальное шествие фестиваля.

"На главную улицу города — Невский проспект — выйдут известные артисты цирка, дрессированные животные, в том числе знаменитые цирковые слоны", — говорится на официальном сайте ПМЭФ.

Завершит культурную программу Форума и празднование Дня города традиционный праздничный фейерверк в акватории Невы над историческим центром Северной столицы.