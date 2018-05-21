Свадьбу сыграли и дипломы получат

В Белоколонном зале княгини Шаховской «Геликон-Оперы» показали мировую премьеру последней оперы Микаэла Таривердиева «Женитьба Фигаренко». Рожденная на пороге 90-х годов прошлого века эта опера-сатира ждала своего сценического воплощения 28 лет.

И причина этого долгого ожидания, думается, не только в том, что опера, написанная на либретто авторов журнала «Крокодил» Михаила Казовского и Федора Филиппова , оказалась уже слишком злободневна или в том, что во времена, когда партийные съезды смотрелись по телевизору интереснее спектаклей, в театр мало кто ходил. Самое сложное и часто безуспешное — это слом стереотипов. А для нас Микаэл Таривердиев — гений киномузыки. И если назвать лишь «Семнадцать мгновений весны» или «Ирония судьбы» из более, чем сотни его фильмов, будет безоговорочно понятно, как все мы эмоционально зависимы от таривердиевской музыки, она уже в нашем «генетическом коде».

Между тем, Таривердиев был композитором, как принято говорить, «серьезным» и писал замечательную академическую музыку, хотя, естественно, она никогда не была и не может быть всенародно «употребляемой». Его профессиональный дебют состоялся в Большом зале Московской консерватории — его романсы исполнила исключительная Зара Долуханова . С его оперы «Кто ты?» (по повести Василия Аксенова «Пора, мой друг, пора!») в некоторой степени начинался легендарный Камерный театр Бориса Покровского . Комическая опера «Граф Калиостро», как и моноопера «Ожидание» (на стихи Роберта Рождественского ) много лет были в репертуаре театра.

По авторскому замыслу, «Женитьба Фигаренко» тоже планировалась для Камерного театра, но сложилось только сегодня в стенах «Геликон-Оперы» в очаровательном по своему формату студенческом спектакле. Это дипломная работа студентов факультета музыкального театра ГИТИСа мастерской Дмитрия Бертмана в постановке Галины Тимаковой

В опере Таривердиева герои Бомарше преобразились. Граф Альмавива превратился в зам. председателя исполкома Евграфа Альмавивова, хапугу и жулика. Фигаро — в начинающего кооператора Николая Фигаренко, пытающегося любой ценой заполучить чиновничье разрешение на открытие своей парикмахерской. А мальчик Керубино стал столичным журналистом Керубиновым, который ищет в провинциальном городке свою славу, Графиня трансформировалась в Розалию Трофимовну Альмавивову, не только ревнивую жену, но и ловкую «повелительницу» дефицита, а Сюзанна теперь Варвара Сюзонова, предприимчивая девица, соблазняющая чинушу, дабы желания жениха воплотились. Вот такая шутка, где очень мало шутки. Главный смысл, на первый взгляд, «шутейной» оперы-ремейка моцартовской «Свадьбы Фигаро», к сожалению, остался актуален, как и прежде: наша основная религия — циничная охота за деньгами.

Наставники предложили своим выпускникам спектакль в ностальгическом антураже — растянутые майки и треники с весомыми золотыми цепями на шее и запястье их обладателей, блузки с баской и лосины на фоне дамского «боевого раскраса» в стиле «Интердевочки». Студентам, рожденным в середине 90-х, трудно понять, что такое «дефицит», или научиться изящно пользоваться телефоном с циферблатом. Они старались, но не на «разрыв аорты» и не растворяясь в удивительной музыке, а с ощутимым прагматизмом «хорошо показаться» с оркестром (дирижер Валерий Кирьянов ) в свете театральных софитов. Ярче сокурсников оказались Давид Посулихин (Фигаренко), Дзамболат Дулаев и Александра Гладышева (Альмавивовы), Елизавета Нарсия (Сюзонова).

В день премьеры вдова и хранительница наследия творчества выдающегося композитора ХХ века музыковед Вера Таривердиева преподнесла театру бесценный дар — авторскую рукопись клавира «Женитьбы Фигаренко». В музейных фондах «Геликона» хранится уже немало раритетов из истории оперы. А нынешняя премьера скоро войдет в репертуар театра. Следующий спектакль 2 июля.

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