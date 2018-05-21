Ещё
В Щукине юные театралы представят два спектакля
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

В Щукине юные театралы представят два спектакля 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
Клуб «Кай», действующий на базе двух школ района Щукино, представит два спектакля.
25 мая в 18.00 в школе №1874 (ул. Маршала Василевского, 3, корп. 2) покажут спектакль по сказке Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Также в программе показательные выступления юных каратистов — участников детского спортивного клуба «Кай», музыкальные номера и выступления победителей конкурсов художественного чтения.
27 мая в 14.00 в школе №1210 (ул. Авиационная, 71, корп. 3) взрослые участники театральной труппы представят миниатюры по произведениям Чехова «То, что доктор прописал».
Вход на мероприятия свободный. (ео)
Управа района Щукино: последние новости
В кинотеатре на Маршала Рыбалко покажут турецкий и словенский фильмы Летняя образовательная смена для детей будет организована в школе на улице Гамалеи В галерее «Граунд Ходынка» района Щукино устроят перформансы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство22
Как погиб «вождь краснокожих»24
Жизнь и смерть мальчика с сачком21
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
13:18
Киноленты, которые лишили актёров жизни
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение