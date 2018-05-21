В Щукине юные театралы представят два спектакля

Клуб «Кай», действующий на базе двух школ района Щукино, представит два спектакля.

25 мая в 18.00 в школе №1874 (ул. Маршала Василевского, 3, корп. 2) покажут спектакль по сказке Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Также в программе показательные выступления юных каратистов — участников детского спортивного клуба «Кай», музыкальные номера и выступления победителей конкурсов художественного чтения.

27 мая в 14.00 в школе №1210 (ул. Авиационная, 71, корп. 3) взрослые участники театральной труппы представят миниатюры по произведениям Чехова «То, что доктор прописал».

Вход на мероприятия свободный. (ео)