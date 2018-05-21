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В Смоленске прошёл III Всероссийский фестиваль «Дорогами Бориса Васильева»
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В Смоленске прошёл III Всероссийский фестиваль «Дорогами Бориса Васильева» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Об этом сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Фестиваль был организован при поддержке администрации региона с целью популяризации творчества и увековечения памяти земляка смолян, выдающегося классика русской литературы и кинематографа Бориса Львовича Васильева.
На фестивале побывало более 300 школьников, студентов, преподавателей, участников литературных и театральных студий из Московской, Курской, Тверской, Калужской, Смоленской и Тульской областей, Республики Татарстан, Нижнего Новгорода, Ханты-Мансийска и Магнитогорска, а также Республики Беларусь.
Почётным гостем мероприятия был внучатый племянник Бориса Васильева Сергей Мальцев.
Традиционно фестиваль начали с Васильевских чтений, состоявшихся в формате научно-практической конференции «Люби Россию в непогоду». Также в программе фестиваля прошёл ряд творческих соревнований, в их числе — конкурсы сочинений, методических разработок по произведениям Бориса Васильева, электронных проектов и видеороликов, литературно-музыкальных композиций и рассказов на военно-патриотическую, духовно-нравственную и социальную тему.
В состав жюри входили журналисты, актёры, режиссёры, писатели, заслуженные работники культуры России.
Также на фестивале прошло открытие выставки рисунков и иллюстраций по мотивам произведений Бориса Васильева.
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