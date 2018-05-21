Армия встречает призывников концертом

В Театре Российской армии состоялась акция «Москвичи на службе России. Звездный призыв», посвященная 100-летию создания Военного комиссариата столицы.

В 1918 году, 100 лет назад, были созданы военные комиссариаты. Москва всегда служила образцом военной организации для всей страны. И сегодня у комиссариатов много сложнейших задач — это не только подготовка молодежи, с чем знакомы наши призывники, но и работа с теми, кто уволен с военной службы или находится в запасе.

Гостей мероприятия поздравил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков

— Я уверен, что призывники из Москвы будут достойно нести службу в наших Вооруженных силах и возвратятся в свои семьи через год с гордо поднятой головой, полностью выполнив свой воинский долг, — отметил Виталий Сучков.

Столичным призывникам были вручены памятные подарки.

После официальной части состоялся концерт. На сцене театра выступили современные хореографические группы «Тодес», «Гжель», Хор русской песни радио и телевидения, Soprano Турецкого, Братья Калуцких.