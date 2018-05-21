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Армия встречает призывников концертом
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Армия встречает призывников концертом 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Театре Российской армии состоялась акция «Москвичи на службе России. Звездный призыв», посвященная 100-летию создания Военного комиссариата столицы.
В 1918 году, 100 лет назад, были созданы военные комиссариаты. Москва всегда служила образцом военной организации для всей страны. И сегодня у комиссариатов много сложнейших задач — это не только подготовка молодежи, с чем знакомы наши призывники, но и работа с теми, кто уволен с военной службы или находится в запасе.
Гостей мероприятия поздравил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.
— Я уверен, что призывники из Москвы будут достойно нести службу в наших Вооруженных силах и возвратятся в свои семьи через год с гордо поднятой головой, полностью выполнив свой воинский долг, — отметил Виталий Сучков.
Столичным призывникам были вручены памятные подарки.
После официальной части состоялся концерт. На сцене театра выступили современные хореографические группы «Тодес», «Гжель», Хор русской песни радио и телевидения, Soprano Турецкого, Братья Калуцких.
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