Ещё
Волгоградский театр танца «Сотворяне» победил в проекте 3DANCE FACTORY
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Волгоградский театр танца «Сотворяне» победил в проекте 3DANCE FACTORY 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе портала городского развития, танцоры завоевали Гран-при соревнований вместе с двумя сильнейшими командами России и стали лауреатами первой и второй степени.
Кроме того, в феврале этого года в отборочном туре из 540 участников волгоградский коллектив вошел в 40 лучших российских танцевальных команд и выступил в соревнованиях, посвященных II Национальной премии в области современной хореографии на приз известного хореографа Сергея Смирнова. Номера «Сотворян» стали лауреатами II и III степени в четырех возрастных категориях — смешанная группа до 13 и 17 лет, дети/любители восьми-девяти лет и 12-14
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгоградской области пройдет акция, посвященная ВИЧ и СПИД Волгоградский театр кукол участвует в международном фестивале Волгоградский архив покажет выставку об истории регионального спорта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство23
Жизнь и смерть мальчика с сачком21
За что Демьяненко ненавидел Шурика7
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:08
За что Демьяненко ненавидел Шурика
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
13:18
Киноленты, которые лишили актёров жизни
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение