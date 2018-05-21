Волгоградский театр танца «Сотворяне» победил в проекте 3DANCE FACTORY 

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе портала городского развития, танцоры завоевали Гран-при соревнований вместе с двумя сильнейшими командами России и стали лауреатами первой и второй степени.
Кроме того, в феврале этого года в отборочном туре из 540 участников волгоградский коллектив вошел в 40 лучших российских танцевальных команд и выступил в соревнованиях, посвященных II Национальной премии в области современной хореографии на приз известного хореографа Сергея Смирнова. Номера «Сотворян» стали лауреатами II и III степени в четырех возрастных категориях — смешанная группа до 13 и 17 лет, дети/любители восьми-девяти лет и 12-14