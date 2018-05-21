Волгоградский театр танца «Сотворяне» победил в проекте 3DANCE FACTORY

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе портала городского развития, танцоры завоевали Гран-при соревнований вместе с двумя сильнейшими командами России и стали лауреатами первой и второй степени.