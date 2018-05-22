Писатели из разных стран мира приедут на литературный форум в Сочи

Сочи примет деятелей литературы из разных стран мира. В городе пройдет Евразийский литературный фестиваль «ЛиФФ-2018». Об этом сообщает сайт Sochi.com.

Данное мероприятие объединило литературные фестивали «ЛиФФт» России и Евразии. Оно проходит ежегодно с 2016 года. Цель этого события — объединить и укрепить дружеские и творческие связи писателей, поэтов издателей. В этом году «ЛиФФт» пройдет при поддержке администрации Сочи.

В город приедут более 170 деятелей литературы и искусства из 27 стран: Австралия, Австрия, Индии, Дании, Турции, Франции, Чехии, Японии и другие.

Литературный форум продлится с 24 мая по 28 мая. Ожидаются чтения прозы и поэзии, мастер-классы, семинары, тренинги.

В Сочи заработает первый профессиональный драматический театр. 26 мая состоится официальное открытие.