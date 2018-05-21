Японский скрипач Кодзи Моришита стал яркой звездой фестиваля «Таланты Содружества»

В Московском театре «Новая Опера» 16 мая прошел гала-концерт V Музыкального фестиваля молодежи России и стран СНГ имени Фуата Мансурова «Таланты Содружества». Звездой концерта стал японский скрипач-виртуоз Кодзи Моришита, прибывший в Москву по личному приглашению Екатерины Дибровой, главы корпорации RHANA.

На благотворительный концерт, организованный Полномочным представительством Республики Татарстан в РФ, пришли более 600 зрителей. В зале театра не было ни одного свободного места.

Перед началом концертной программы выступили заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — Полномочный представитель Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин , председатель Правления Общественного Благотворительного Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов , министр, заведующий информационным отделом Посольства Японии в России Тосио Ямамото.

Равиль Ахметшин отметил что именно благодаря инициативе, активности Владимира Вавилова в Казани появился детский хоспис — дом, в котором тяжелобольные дети получают должный уход и необходимые лекарства.

Владимир Вавилов рассказал, что с прошлого года начался сбор пожертвований на строительство взрослого хосписа.

Господин Тосио Ямамото сообщил гостям вечера, что гала-концерт фестиваля «Таланты Содружества» включен в список мероприятий перекрестного года «Россия — Япония».

Японский скрипач-виртуоз Кодзи Моришита приехал в Москву для участия в мероприятиях масштабного проекта «Культура жить. Активное долголетие», который был инициирован медицинской корпорацией RHANA и ее лидером — Екатериной Дибровой в рамках перекрестного года «Россия — Япония» при поддержке Правительства России и Посольства Японии в РФ.

В концертной программе приняли участие симфонический оркестр театра «Новая Опера» под управлением художественного руководителя фестиваля, дирижера, заслуженного артиста Республики Татарстан, ученика Фуата Мансурова — Василия Валитова; юные музыканты Фонда поддержки искусств «Арт-Линия». Музыкальной программой фонда руководит Татьяна Малышева-Джалиль — внучка поэта-героя Мусы Джалиля

В программе вечера приняли участие и другие известные артисты. Вернувшись из Нью-Йорка, прямо из аэропорта на концерт приехала заслуженная артистка России и народная артистка Татарстана Альбина Шагимуратова

Последний номер концерта организаторы посвятили матерям, потерявшим своих детей. В исполнении Детского образцового хора «Мандрагора» из подмосковного города Клин прозвучало одно из наиболее известных произведений Джулио Каччини — «Аве Мария».

Все собранные средства от продажи билетов и благотворительные взносы — более одного миллиона рублей — были переданы в Фонд имени Анжелы Вавиловой.

Возглавляемая Екатериной Дибровой корпорация RHANA, по приглашению которой приехал Кодзи Моришита, на протяжении 17 лет занимается технологиями активного долголетия и выстроила за эти годы тесные связи с Японией — страной, где уделяется особое внимания продолжительности и качеству жизни.

Известный японский скрипач — виртуоз Кодзи Моришита, помимо активной концертной деятельности является послом японской музыкальной культуры. Он принимает участие в фестивалях в США, Германии, Сербии, на Тайване. Скрипка, на которой играет Кодзи Моришита — шедевр венецианского мастера Маттео Гоффриллера, созданный в 1700 году.

Кодзи Моришита — только один из гостей проекта «Культура жить. Активное долголетие». Другие участники перекрестного года «Россия — Япония» — гости проекта — знаменитая пианистка Кейко Мацуи, звезда японского современного искусства Эрина Мацуи, танцор, солист Большого театра Морихиро Ивата, легенда театра Кабуки-дза Ямада Мидори и др.

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