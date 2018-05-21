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«Алые паруса на Иньве»: в подарок жителям Кудымкара покажут легендарный мюзикл
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«Алые паруса на Иньве»: в подарок жителям Кудымкара покажут легендарный мюзикл 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Одну из самых романтичных историй мировой литературы — «Алые паруса» Александра Грина покажут в Кудымкаре. Мюзикл — это одно из мероприятий, посвященных юбилею города. В июле ему исполняется 80 лет. Историю про мечтательную Ассоль исполнят артисты пермского Театра-Театра. Спектакль (12+) состоится 25 мая в 18:00. Всё под открытым небом — на театральной площади площади Кудымкара. В шоу примут участие более 50 актеров, балетная труппа театра и оркестр. Планируется, что зрителей будет не меньше трёх тысяч человек.
— «Алые паруса на Иньве» — это большое шоу, для которого мы установим огромную сцену, — рассказал директор Театра-Театра Анатолий Пичкалёв, — зрителями мюзикла станут три тысячи выпускников 9 и 11 классов Коми-Пермяцкого округа, жители и гости города. Уверены, что резонанс от нашего выступления в Кудымкаре будет не меньше, чем от «Алых парусов на закате».
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