Ещё
В Белграде полиция обезвредила две гранаты вблизи театра
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

В Белграде полиция обезвредила две гранаты вблизи театра 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БЕЛГРАД, 21 мая — РИА Новости. Сотрудники противодиверсионного подразделения МВД Сербии устранили в понедельник две ручные гранаты, которые находились вблизи Белградского драматического театра, сообщило министерство.
"Сотрудники противодиверсионного подразделения сегодня около 11.00 (12.00 мск) устранили две ручные гранаты, которые находились в ящиках на улице Даничарева. До прибытия противодиверсионной группы район был оцеплен сотрудниками полиции", — говорится в сообщении ведомства.
По данным сербских СМИ, ручные гранаты, предположительно наступательные М75 югославского производства, обнаружила местная жительница, которая гуляла с собакой. Женщина сообщила о находке в администрацию Белградского драматического театра, откуда затем была вызвана полиция.
После вооруженных конфликтов с 1991 по 1999 годы на территории бывшей Югославии у граждан осталось огромной количество оружия, которое полиция изымает в рейдах или предлагает сдавать добровольно, объявляя периодически «амнистии» владельцам незарегистрированных средств поражения. Ручные гранаты, пистолеты, винтовки и автоматы местного производства, прежде всего фабрики «Застава» из Сербии, постоянно фигурируют в криминальных сводках.
РИА Новости: последние новости
Московский театр Et Cetera покажет в Петербурге спектакль "Ревизор. Версия" "Золотая Маска" представит лучшие спектакли фестиваля в регионах России Собянин пригласил зрителей поболеть за участников Московского полумарафона
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство23
Жизнь и смерть мальчика с сачком21
За что Демьяненко ненавидел Шурика7
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:08
За что Демьяненко ненавидел Шурика
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
13:18
Киноленты, которые лишили актёров жизни
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
25:52
Жуткая смерть Еленой Майоровой
Театры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение