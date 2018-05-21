В Белграде полиция обезвредила две гранаты вблизи театра

БЕЛГРАД, 21 мая — РИА Новости . Сотрудники противодиверсионного подразделения МВД Сербии устранили в понедельник две ручные гранаты, которые находились вблизи Белградского драматического театра, сообщило министерство.

"Сотрудники противодиверсионного подразделения сегодня около 11.00 (12.00 мск) устранили две ручные гранаты, которые находились в ящиках на улице Даничарева. До прибытия противодиверсионной группы район был оцеплен сотрудниками полиции", — говорится в сообщении ведомства.

По данным сербских СМИ, ручные гранаты, предположительно наступательные М75 югославского производства, обнаружила местная жительница, которая гуляла с собакой. Женщина сообщила о находке в администрацию Белградского драматического театра, откуда затем была вызвана полиция.

После вооруженных конфликтов с 1991 по 1999 годы на территории бывшей Югославии у граждан осталось огромной количество оружия, которое полиция изымает в рейдах или предлагает сдавать добровольно, объявляя периодически «амнистии» владельцам незарегистрированных средств поражения. Ручные гранаты, пистолеты, винтовки и автоматы местного производства, прежде всего фабрики «Застава» из Сербии, постоянно фигурируют в криминальных сводках.