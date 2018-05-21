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Спектакль «Кот Леопольд» прошел в Нагатинском затоне
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Спектакль «Кот Леопольд» прошел в Нагатинском затоне 

Управа района Нагатинский затон 1 час назад
Фото: Нагатинский затон
Нового «Кота Леопольда» показали в Доме культуры «Нагатино» в воскресенье, 20 мая.
В Нагатинском затоне актеры Московского театра «Шалом» сыграли веселый детский мюзикл. Насладиться театрализованной версией известного мультфильма пришло несколько десятков жителей района. Не обошлось и без культового слогана: «Ребята, давайте жить дружно!».
— Недовольных не осталось. И дети, и бабушки — все положительно отреагировали на новую историю. На спектакле в основном присутствовали жители нашего района, правда меньше, чем хотелось бы. Может это из-за непогоды, а может и потому, что все, кто хотел, уже посмотрели спектакль в апреле, на котором был полный аншлаг, — поделился своими впечатлениями художественный руководитель дома культуры Евгений Шугаев.
Спектакль «Кот Леопольд» — это продолжение экранной истории. Сюжет постановки с мультфильма не копирован. Для зрителей хорошо знакомы в спектакле лишь персонажи, но и они представлены в совершенно новых ситуациях. Режиссерами выступили авторы мультика — Аркадий Хайт и Александр Левенбук.
Фото: Евгений Шугаев
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