Спектакль «Кот Леопольд» прошел в Нагатинском затоне

Нового «Кота Леопольда» показали в Доме культуры «Нагатино» в воскресенье, 20 мая.

В Нагатинском затоне актеры Московского театра «Шалом» сыграли веселый детский мюзикл. Насладиться театрализованной версией известного мультфильма пришло несколько десятков жителей района. Не обошлось и без культового слогана: «Ребята, давайте жить дружно!».

— Недовольных не осталось. И дети, и бабушки — все положительно отреагировали на новую историю. На спектакле в основном присутствовали жители нашего района, правда меньше, чем хотелось бы. Может это из-за непогоды, а может и потому, что все, кто хотел, уже посмотрели спектакль в апреле, на котором был полный аншлаг, — поделился своими впечатлениями художественный руководитель дома культуры Евгений Шугаев

Александр Левенбук. Спектакль «Кот Леопольд» — это продолжение экранной истории. Сюжет постановки с мультфильма не копирован. Для зрителей хорошо знакомы в спектакле лишь персонажи, но и они представлены в совершенно новых ситуациях. Режиссерами выступили авторы мультика — Аркадий Хайт

Фото: Евгений Шугаев