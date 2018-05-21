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В театре на улице Народного Ополчения бесплатно покажут спектакль «Федотушка»
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В театре на улице Народного Ополчения бесплатно покажут спектакль «Федотушка» 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В «Театре на Карамышевской» имени Анатолия Зарембовского, который находится на улице Народного Ополчения, в субботу, 26 мая, состоится показ спектакля «Федотушка».
— Спектакль создан по мотивам сказки Леонида Филатова «Сказ про Федота-стрельца». Он несет в себе мысль о бесконечном поиске счастья. Любой человек хочет быть счастливым. Но что может сделать его таковым? На эти вопросы мы и попытаемся ответить в нашем спектакле. Несомненно одно: показателями счастья являются радость и улыбка. Вот и мы постараемся сделать так, чтобы наши зрители улыбнулись, — рассказал режиссер театра «На Карамышевской» Дмитрий Афиногенов.
Начало в 19.00. Вход для всех желающих свободный. Адрес проведения: улица Народного Ополчения, дом 4 (вход с обратной стороны жилого дома). (ео)
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