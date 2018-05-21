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В Кисловодске устроят «Jam session на Водах»
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В Кисловодске устроят «Jam session на Водах» 

«Это Кавказ» 1 час назад
В рамках фестиваля «Курортные сезоны» в Кисловодске запустят ретро-поезд и устроят джем-сейшнс участием джазовых коллективов.
«В рамках фестиваля жителей и гостей Кисловодска ждет увлекательный «Jam session на Водах» — импровизация, где музыканты играют без подготовки и договоренностей», — сообщается на сайте мэрии.
В числе участников заявлены джаз-бенд «Дикси Френдс», а также солисты джазовых коллективов Кавминвод. Музыкальный марафон пройдет 2 июня на Курортном бульваре.
Кроме того, в рамках фестиваля с 1 по 3 июня по историческому маршруту Кисловодск — Ессентуки — Пятигорск отправится ретро-поезд на паровой тяге, а специальный гость праздника коллектив Paranorma представит уличный театр. Предполагается также, что в этот день пройдет шествие санаторно-курортных учреждений города и молодежный фестиваль «Живи ярко».
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