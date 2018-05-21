Первый профессиональный театр заработает в Сочи

Официальное открытие первого профессионального драматического театра Сочи состоится в городе‐курорте 26 мая. Об этом сообщили «Вести Сочи».

Зрителей ждут в концертном зале «Фестивальный». Для первой постановки труппа выбрала последнюю пьесу французского драматурга Жана Франсуа Реньяра «Единственный наследник» (1707 год). Актеры расскажут историю о старце Жеронте, родня которого ждет его кончины. Они мечтают стать обладателями большого наследства. Однако хилый пожилой мужчина не торопится умирать, напротив — собирается под венец с юной красавицей.

Театр начнет работу в день открытия курортного сезона в Сочи.

Шесть сочинских пляжей получили международный сертификат «Голубой флаг». Им отмечают самые экологически чистые и лучшие пляжи.