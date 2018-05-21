Старинные романсы прозвучат в Митине

В Митине во Дворце творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» во вторник, 22 мая, состоится «Концерт концертмейстерского искусства». Об этом сообщила представитель ГБОУДО Анфиса Кудрявцева.

— Гости услышат песни и романсы в исполнении воспитанников студии академического вокала «Соловушки» и студии «Ноточка» (фортепиано), — рассказала Анфиса Кудрявцева.

Также в программе примет участие специальный гость — артист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Евгений Паскаль.

Концерт состоится по адресу: Ангелов переулок, д. 2, корп. 2, каб. 207. Начало в 18.30. Вход свободный.