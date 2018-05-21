Представители общества инвалидов из Молжаниновского отметили заслуги своего председателя

Жительница района Валентина Кузьмина создала на территории Молжаниновского общество инвалидов и стала председателем первичной организации. Усилиями активистки района представители общества ведут активную культурно-просветительскую жизнь.

— Валентина Кузьмина делает очень многое для того, чтобы люди льготной категории были окружены заботой и активно участвовали в жизни района. За такой короткий период мы побывали в разных местах: посетили Дмитров, Коломну, Иосифо-Волоцкий и Ново-Иерусалимский монастыри. Были в усадьбе Поленово, в театре кукол имени Образцова, — рассказывают представители общества. — Мы выражаем большую благодарность и огромную признательность нашему председателю за проделанный труд, а также желаем ей здоровья и успехов в такой нелегкой работе.

Стоит отметить, что планов очень много. Представители общества планируют посещать не только театры и экскурсии по разным достопримечательностям Москвы и Подмосковья, но также и концерты, выставки и прочие культурные площадки. (то)