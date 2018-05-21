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Международный фестиваль кукольных театров проходит в Истре
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Международный фестиваль кукольных театров проходит в Истре 

360tv.ru 40 минут назад
Фото: 360tv.ru
Кукольный фестиваль международного уровня проходит в Истре. Его цель: через кукольный театр показать детям искусство. Разбудить в них чувства, которые дети не почувствуют во взрослом, а почувствуют в кукле.
Источник фото: телеканал «360»
Фестивалю уже восемь лет, его география обширна. Здесь труппы из Вологды, Костромы, Москвы, Нового Уренгоя. Есть и заграничные артисты. Свои спектакли на суд маленьких зрителей представили Казахстан, Киргизия и даже Болгария. Ежегодно фестиваль посещает один из подмосковных городов. В этом году российские и иностранные артисты заглянули и в Истру.
«Мы считаем своим долгом посвятить один день Московской области. В прошлом году мы были в Дмитрове. В этом году мы приехали в Истру. Почему? Потому что здесь есть замечательный театр», — рассказал Олег Лабозин, директор Московского областного театра кукол.
Источник фото: телеканал «360»
Театру в Истре в этом году ему исполнится 110 лет. Представят на вековой подмосковной сцене два детских кукольных спектакля. Однако один из них хоть и кукольный, однако, поднимает темы совсем не детские.
Впечатляет не только мастерство актеров и сценаристов, но и список организаторов. В числе них не только областной Минкульт, но и Союз Театральных деятелей, и Московский областной театр кукол.
Юных гостей фестиваля ждет культурно-экскурсионная программа и праздничные мероприятия.
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