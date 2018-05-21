Призрачная красота балета: в Саратове показали балет «Вешние воды»

«…он прыгнул вперед: с унылого берега своей одинокой, холостой жизни бухнулся он в тот веселый, кипучий, могучий поток — и горя ему мало, и знать он не хочет, куда он его вынесет, и не разобьет ли он его о скалу! Это уже не те тихие струи уландовского романса, которые недавно его баюкали… Это сильные, неудержимые волны! Они летят и скачут вперед — и он летит с ними». Фото: пресс-служба Саратовского академического театра оперы и балета

"Почему «Вешние воды»? Это получилось случайно. Юрий Леонидович Кочнев (художественный руководитель и главный дирижер Саратовского театра оперы и балета) мне позвонил — я был в аэропорту, и мы начали говорить, какой балет хотим написать и поставить. У меня выскочило: «Вешние воды». Я вспомнил фильмы, красивые танцы, которые в нем были. Я тогда даже не помнил, что в этом году отмечается 200-лет со дня рождения Тургенева. Мы были вне этого. Балет писался не один год — и вот мы поняли, что грядет Мировая премьера, точно к 200-летию со дня рождения писателя"