Призрачная красота балета: в Саратове показали балет «Вешние воды» 

«…он прыгнул вперед: с унылого берега своей одинокой, холостой жизни бухнулся он в тот веселый, кипучий, могучий поток — и горя ему мало, и знать он не хочет, куда он его вынесет, и не разобьет ли он его о скалу! Это уже не те тихие струи уландовского романса, которые недавно его баюкали… Это сильные, неудержимые волны! Они летят и скачут вперед — и он летит с ними». Фото: пресс-служба Саратовского академического театра оперы и балета
"Почему «Вешние воды»? Это получилось случайно. Юрий Леонидович Кочнев (художественный руководитель и главный дирижер Саратовского театра оперы и балета) мне позвонил — я был в аэропорту, и мы начали говорить, какой балет хотим написать и поставить. У меня выскочило: «Вешние воды». Я вспомнил фильмы, красивые танцы, которые в нем были. Я тогда даже не помнил, что в этом году отмечается 200-лет со дня рождения Тургенева. Мы были вне этого. Балет писался не один год — и вот мы поняли, что грядет Мировая премьера, точно к 200-летию со дня рождения писателя"
Владимир Кобекин, композитор.
"Вешние воды" — история о русском помещике Санине, его первой любви к прелестной девушке Джемме, которую разрушила порочная страсть к Марье Николаевне Полозовой. На протяжении всего действия мы видим слабость благородства, столкнувшейся на жизненном пути с коварством обольстительных прелестей, ведущих человека к безвольности — бич общества времен Тургенева, сохранивший свою актуальность до наших дней. Это история горьких воспоминаний, наполненная призраками прошлого, ожившими на театральной сцене. Причем тема «призрачности» времени в полной мере отраженна в сценографии, за которую отвечали приглашенные московские художники Екатерина Злая и Александр Барменков. Фото: пресс-служба Саратовского академического театра оперы и балета «Мы изначально готовили другое решение и предполагали еще более классический вид этой постановки. Но примерно за час до сдачи макета мы решили кардинально все поменять и решили, что это будет темный балет: черное на черном… Опустевший дом Санина, где еще живут его воспоминания — призраки бывшей жизни. Но очень красивые призраки». Художник Александр Барменков «К этому добавилось решение в костюмах — на такой „тяжелой“ декорации весь балет выступает в легких, воздушных платьях. Он легкий как дыхание, как упущенный момент, который вспоминает Санин… Все действие этого спектакля — как память, слайд, черно-белые фотографии, в которых есть одно яркое воспоминание… » Художник Екатерина Злая Облачив сцену в темный нуар, а артистов в дорогие, но легкие «подиумные» костюмы художники добились акцента на главную фабулу Тургенева — эмоции. Эмоции, которые находят своё отражение в музыке и танце. И если по хореографии многие ожидали привычных решений балетмейстера Кирилла Симонова, то музыка до первого взмаха палочки маэстро Кочнева оставалась загадкой — для Владимира Кобекина это не только первый опыт обращения к литературным текстам Тургенева, но и первый балетный опус. Удивили оба. Симонов точным, узнаваемым, но свежим сочетанием классического и современного балета, а Кобекин — выдающейся музыкой на стыке времен, сложно сочетаемой с традиционным пониманием значения словосочетания современный композитор. Свежая партитура будет сыграна в наш век, но могла и, кажется, должна звучать в театрах и дворцах столетия назад, где снискала бы не меньший успех. В симфоническом вступлении, аккуратно подводящем зрителя к началу действия, сочно звучат предостерегающие мотивы, как предвестники драмы — на сцене сквозь полупрозрачный занавес-фасад поместья видны легкие движения балетных артистов, слегка покачивающихся и отстраненных в своей призрачной красоте. Занавес поднимается, темп ускоряется и больше уже не падает, ни давая выступающим малейшей надежды на отдых. Фото: пресс-служба Саратовского академического театра оперы и балета Хореограф Кирилл Симонов поставил в Саратове яркий образец интенсивного психологического неоклассического балета. Все участники сцены постоянно находятся в движении, большое внимание уделено пластике тела, движению рук исполнителей, акцентирующих на себе зрительское внимание своими вычерченными изломанными линиями. И для артистов такая нагрузка — физическая и психологическая, дается с определенным усилием, допуская мелкие шероховатости, исправляемые временем и репетициями, — но результат их действий впечатляет уже сейчас. Полуторачасовой балет для зрителя пролетает за один миг, оставляя в сознании грустное ощущение увиденной литературной истины и необъяснимое ощущение невесомости от музыки и танца. «Вешние воды» — балет с тяжелым сюжетом, который смотрится на удивление легко. Ключевые образы — помещика Санина и юную Джемму, исполняют артисты балета Алексей Михеев и Кристина Кочетова — еще одно точное «попадание» постановки. Алексей в партии Санина смотрится гармонично и убедительно: отразить душевные метания человека, взглянувшего на секунду в свою прошлую жизнь и нашедшего в ней переломный момент — «перевалочный пункт» собственной безвольности, — удалось ему полностью. Джемма в исполнении Кристины Кочетовой предстает эталоном очарования, легкости и грации — в «противовес» которой действует герой Татьяны Князюковой Марья Николаевна. Её образ наполнен животной страстью, сексапильностью и желанием — блестящим, ярким, но далеко не чистым. В её танце читается вседозволенность, точность, беспрецедентная уверенность в собственных силах и своём очаровании, перед которым не может устоять ни Санин, ни её муж Ипполит Полозов (Александр Седов). Все это разнообразие характеров, облаченных в монохром декораций и разноплановые сценические эффекты, созданные художниками, заставляют чувствовать эффект дежавю и надежду — чувство чего-то важного, что уже случалось, что финал — знаком, но разве не это ли шанс на то, чтобы в этот раз он был другим? Фото: пресс-служба Саратовского академического театра оперы и балета Балет «Вешние воды» — это постановка скурпулезных деталей, постановка тонкой психологии, идеальный балетный очерк русской литературы — сложный, многогранный, порой непонятый, но близкий. Его можно рассматривать под лупой и все равно не найти всего, что заложено в пленяющие векторные движения. Российские балетные критики уже называют этот балет гордостью для театра — а прошел только закрытый показ. В афише саратовского театра появилась еще одна постановка, созданная на основе произведения русской классики — созданная впервые. И, кажется, что ничего не может помешать её счастливой репертуарной судьбе. «Так долго не было Тургенева, который настолько театрален и хореографичен по своей стилистике и философии. Театр сегодня попал в эпицентр, в точку. Это мое чувство. Когда я услышала о „Вешних водах“, для меня это было глотком свежего воздуха — „Ну, наконец-то“. Елена Езерская, музыкальный и театральный критик