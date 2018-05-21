Главные опен‑эйры лета 2018: «Усадьба Jazz», Bosco Fresh Fest в Сколково и «Нашествие»

Некоторые фестивали приготовили сюрпризы и специальные программы в честь ЧМ-2018 или собственного юбилея. Обозреватель РИАМО составила список главных летних фестивалей 2018.

«Усадьба Джаз» 2018

Когда: 2 — 3 июня

Сезон летних опен-эйров в первые выходные июня по традиции откроет юбилейный 15-й фестиваль «Усадьба Jazz» и снова на любимой площадке в «Архангельском». За 15 лет на «Усадьбе», помимо джаза, звучит фанк, world music, соул, инди и электроника. За два дня на сценах фестиваля выступят более 80 коллективов из 20 стран. Среди них обладатель двух «Грэмми» Джейкоб Колье (Jacob Collier) со своим инновационным шоу, виртуоз джазового искусства легендарный камерунский басист Ричарда Бона (Richard Bona), саксофонист, игравший с Дэвидом Боуи , Донни Маккаслин (Donny McCaslin), прогрессивные новаторы The New Power Generation, а также легендарные русские рокеры «Аукцыон», SunSay, Manizha, песни которой «Люстра» и «Изумруд» в прошлом году набрали более миллиона просмотров на Youtube, и Елка , которая выступит со специальной программой, Игорь Бутман и многие другие. Гостей ждут 6 площадок: «Партер», где выступят хедлайнеры; « Сбербанк Первый Аристократ» для любителей изысканной музыки; «Jazz Club» с российскими музыкантами; «Квартирник у Семушкиной», где соберутся постоянные резиденты и участники программы на «Радио Культура»; «Усадьба Jazz Kids» для детей, а также театральная сцена «Art-свобода».

Где: Московская область, Красногорский район, музей-усадьба «Архангельское»

Стоимость: от 2 800 до 10 000 рублей

Bosco Fresh Fest 2018

Когда: 10 — 11 июня

В этом году «Bosco Fresh Fest» пройдет на территории бизнес-школы «Сколково» и будет посвящен космосу и мечтам фантастов о колонизации планет Солнечной системы. С помощью временной архитектуры, дизайна и новых медиа фестиваль интегрируется в уникальное футуристическое пространство кампуса Сколково, построенного по проекту британского архитектора Дэвида Аджайе и вдохновленного супрематическими работами Казимира Малевича . Подчеркнут космическую атмосферу оригинальное оформление сцены и изысканные коктейли. Хедлайнерами фестиваля станут бывшая участница электропоп-дуэта The Knife эпатажная шведка Fever Ray и легендарный английский электронный дуэт Orbital. К ним присоединится король андеграунд-рэпа американец Талиб Квели, российская группа СБПЧ (Самое Большое Простое Число), с их хитами про любовь, вселенскую тоску и прелести жизни, с фанфарами и электронным битом. Абонемент на 2 дня включает ночную программу Bosco Fresh Night (до 8:00), за которую отвечает творческое объединение Esthetic Joys. От метро «Славянский бульвар» на фестиваль будут ходить бесплатные шаттлы.

Где: Московская область, Одинцовский район, Московская школа управления «Сколково»

Стоимость: 3000 рублей

«Дикая мята»

Когда: с 9 по 11 июня

Организаторы одного из крупнейших музыкальных фестивалей «Дикая мята», который проходит в Тульской области, обещают зрителям грандиозные концерты 70 групп из 10 разных стран и настоящий фестивальный городок: уличные театры, удобный кемпинг, катание на воздушном шаре, летний кинотеатр под открытым небом, десятки ресторанов, спортплощадку и большую зону квестов. Это вторая крупная площадка, где этим летом выступит певица Земфира, известная своей требовательностью к хорошему звуку, MUJUICE, пародисты Валентин Стрыкало , Milky Chance и далее по списку. Кстати, те, кто не желает проводить все дни на свежем воздухе, могут остановиться в одном из ближайших отелей со всеми удобствами.

Где: Тульская область, деревня Бунырево

Стоимость: от 1 400 до 18 000 рублей

Folk Summer Fest

Когда: 20 — 22 июля

Шестой по счету Folk Summer Fest, как обычно, объединит всех любителей качественного фолка. В течении трех фестивальных дней гости смогут подпевать любимым группам, среди которых «Калевала», «Троль гнёт Ель», «Сколот». Из иностранных участников этого года можно отметить немецкую группу Saltario Mortis, играющую средневековый метал, и австралийских панк-рокеров The Rumjacks. Также участников фестиваля ждет большая ярмарка с призами, четыре зоны активного отдыха и историческая реконструкция от клуба «Белый барс».

Где: Калужская область, Тарусский район, усадьба «Отрада»

Стоимость: от 2 000 до 4 200 рублей

Ahmad Tea Music Festival

Когда: 21 июля

Ahmad Tea Music Festival представляет актуальный контент для ценителей современной британской музыки в России. В этом году организаторы привезут в Москву исполнителей, которые знает каждый меломан: Wolf Alice, Miles Kane, Circa Waves, Sundara Karma, Tom Grennan и шотландских инди-рокеров Biffy Clyro в качестве хедлайнера. Посетителей ждет атмосфера простоты и безупречного стиля. Подкрепиться можно будет на фудкорте, где конечно же не обойдется без английского чая.

Где: Москва, парк искусств «Музеон»

Стоимость: 800 рублей

Фестиваль Moscow Urban Forum-2018 в «Зарядье»

Когда: 17 — 22 июля

Фестиваль Московского урбанистического форума — главной урбанистической площадки России — пройдет в парке «Зарядье». Фестиваль интересен тем, кто любит город, неравнодушен к архитектуре и урбанистике. В публичной программе — лекции создателя теории креативного класса Ричарда Флориды , автора маленькой книги о хюгге Майка Викинга и журналиста Ильи Варламова и др. Посетители смогут попробовать уличную еду от лучших московских гастрономических стартапов, записаться на экскурсии и квесты по столице, поучаствовать в выставке фотографий, станцевать вальс на сцене амфитеатра, посетить большой концерт независимой экспериментальной музыки, а также позаниматься спортом в парке. Также в программе MUF2018: премьерные кинопоказы от BeatFilm, йога на Парящем мосту с Ольгой Маркес , концерт с участием виртуозного аккордеониста Mario Batkovic и конголезцев Konono №1.

Где: Москва, парк «Зарядье»

Стоимость: бесплатно, по регистрации

Park Life 2018

Когда: 27 — 29 июля

Набережная парка Горького вновь превратится в большую концертную площадку. Среди хедлайнеров фестиваля Park Life в этом году, помимо культовых групп Gorillaz и Massive Attack, заявлен диджей Дэвид Гетта , а дополнят основной состав пионер трип-хопа Tricky, исландская группа Kaleo, Иван Дорн , электронщик Bonobo и другие музыканты мировой величины. Такое разнообразие программы связано с тем, что на этот раз фестиваль будет идти три дня вместо одного. По этой же причине решено повысить цены на билеты. Те, кто уже оплатил один день, но теперь хочет увидеть всю программу, может докупить апгрейд абонемента за 4000 рублей.

Где: Москва, ЦПКиО им. Горького

Стоимость: от 4 000 до 14 000 рублей

Пикник «Афиши» 2018,

Когда: 4 августа

На этот раз Пикник «Афиши» пройдет в живописных пейзажах «Коломенского». Крупнейший в Москве опен-эйр каждый год собирает на своих площадках не менее 50000 человек. Секрет — в насыщенной музыкальной программе фестиваля, в которую попадают только самые актуальные исполнители со всего мира, а треки бьют рекорды радиочартов. В 2018 году на фестивале будет установлено три сцены: Главная, Summer stage и Air stage. Среди участников заявлены канадские рокеры Arcade Fire, русский репер Pharaoh, Земфира, которая обещала прекратить гастрольную деятельность, и многие другие.

Где: Москва, музей-заповедник «Коломенское»

Стоимость: 3500 рублей

«Нашествие 2018»

Когда: 3 — 5 августа

В связи с проведением ЧМ по футболу в 2018 году «Нашествие» перенесли с традиционных первых дней июля на начало августа. Однако это не помешало собрать сильный лайн-ап из русских звезд, чтобы отметить важное событие — 20летний юбилей «Нашего радио». По такому поводу все артисты исполнят свои лучшие хиты, которые радовали слушателей радиостанции на протяжении двух десятилетий. Откроется фестиваль выступлением NOIZE MC с оркестром русских народных инструментов Белгородской филармонии, а продолжится полноценным сетом Агаты Кристи, шоу «Кукрыниксов», выступлениями группы «Сплин», «Мельницы», «Ночных снайперов» и еще более 55 групп. Заезд на фестиваль как всегда начнется за день до официального открытия.

Где: Тверская область, поселок Большое Завидово

Стоимость: от 1 700 до 4 200 рублей

Фестиваль «Вдохновение» на ВДНХ

Когда: 20 июля — 5 августа

Фестиваль «Вдохновение» за 4 года стал одним из знаковых событий летней Москвы. В этом году его тема — театр, за которую отвечают арт-директор Роман Должанский и худрук опен-эйра Ингеборга Дапкунайте . Вся территория главной выставки страны будет задействована под театрализованные представления из разных уголков мира. В день рождения ВДНХ 1 августа французский театр Les Plasticiens Volants представит шоу «Космическая одиссея». На одной из площадок вырастет 19-метровая инсталляция — гигант Omni из спектакля Waterlitz французского театра Générik Vapeur. В Зеленом театре итальянский театр NoGravity представит московскую премьеру спектакля «Aria». Немцы Rimini Protokoll покажут российскую премьеру спектакля «Situation Rooms». В Доме культуры пройдет цикл спектаклей «Имена» от Театра Наций, Александра Филиппенко Людмилы Петрушевской и других.

Где: Москва, ВДНХ

Стоимость: бесплатно

Skolkovo Jazz Science 2018

Когда: 25 августа

Один из самых необычных фестивалей этого лета, представляющий из себя симбиоз науки и искусства. Помимо насыщенной джазовой программы, которую представят Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана и другие признанные мэтры жанра, организаторы приготовили для гостей целый наукоград. Гостей ждут научные интерактивные проекты, дискуссии с участием экспертов мирового уровня и детские лаборатории. В сотрудничестве с фестивалем науки «WOW!HOW?» на площадке будут установлены специальные зоны и объекты в тематике «Art&Science», где можно будет посмотреть на работы признанных художников и узнать много нового о будущем мировой культуры и медиа-технологий.

Стоимость: от 1 200 до 5 000 рублей