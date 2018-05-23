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В Петербурге пройдет фестиваль «Мотостолица»
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В Петербурге пройдет фестиваль «Мотостолица» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
В фестивале примут участие байкеры из России и стран ближнего зарубежья. В программе — парад ретро-техники и выступление групп «Алиса», «Чиж&Co» и «Louna».
Напомним, фестиваль пройдет с 25 по 27 мая на Манежной площади.
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