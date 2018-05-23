В Петербурге пройдет фестиваль «Мотостолица»

В фестивале примут участие байкеры из России и стран ближнего зарубежья. В программе — парад ретро-техники и выступление групп «Алиса», «Чиж&Co» и «Louna».

Напомним, фестиваль пройдет с 25 по 27 мая на Манежной площади.