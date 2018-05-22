Открытие Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского»

Приглашаем вас на церемонию открытия Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского», которая состоится 22 мая по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Волкова, 25. Гостям церемонии будет представлена театральная импровизация на тему романа М. Булгакова «Театральный роман» с участием артистов Московского Губернского театра, а площадкой проведения церемонии станут старые склады фабрики Саввы Морозова (постройка конца XIXвека). Специальным гостем церемонии станет российский оперный певец (бас), народный артист Башкортостана, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков , который исполнит несколько партий из репертуара Федора Шаляпина

Перед началом церемонии состоится пресс-брифинг, посвященный фестивалю, в котором примут участие:

Александр Журавский , статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Сергей Безруков, народный артист России, художественный руководитель Московского Губернского театра, художественный руководитель фестиваля

Нармин Ширалиева , советник Губернатора Московской области по культуре, арт-директор фестиваля

Ольга Галахова, театральный критик, арт-директор фестиваля

Лариса Вильясте, директор фестиваля, директор Московского Губернского театра Пресс-брифинг — 18:00 Начало церемонии открытия — 19:00 Для представителей СМИ предоставляется трансфер от Губернского театра (Волгоградский пр-т, 121). Сбор в 14:30, отъезд в 15:00 Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» 22 — 31 мая 2018 годаС 22 по 31 мая в Москве и Московской области пройдет Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского»-2018. В рамках фестиваля на сцене Московского Губернского театра и сценических площадках подмосковного города Орехово-Зуево в течение недели будут показаны спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, пройдут практические занятия для студентов театральных вузов страны, лекции лучших специалистов по истории русского театра. Фото: m-g-t.ru Фестиваль «Фабрика Станиславского» создан по инициативе Московского Губернского театра, его художественного руководителя Сергея Безрукова и советника губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиевой. Организаторы фестиваля — Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации Правительства Московской области . Художественный руководитель фестиваля — народный артист России Сергей Безруков.

Основная идея фестиваля — собрать под своим крылом театры, исповедующие учение К. С. Станиславского, а также режиссеров и актеров, убежденных в том, что «система Станиславского», его наследие значимо для современного театра. Не случаен и выбор места — город Орехово-Зуево, в котором в свое время развернул собственное дело предприниматель Савва Морозов, меценат Художественного театра. Фото: m-g-t.ru Союз режиссера и предпринимателя оказался плодотворным для развития театрального искусства. А теперь, по прошествии ста с лишним лет, успешные фабрики Морозова позволили состояться и «Фабрике Станиславского». Вслед за «художественниками», которые любили выезжать за пределы Москвы за новыми впечатлениями, устроители фестиваля совместно с Городской администрацией Орехово-Зуева предлагают возродить этот опыт и обосноваться участникам на неделю в небольшом подмосковном городе для работы и для творческого общения. Программу фестиваля «Фабрика Станиславского» составят показы спектаклей театров из разных городов России и образовательная программа: практические занятия, адресованные студенчеству театральных вузов страны, лекции и семинары ведущих специалистов по истории русского театра, посещение спектаклей театров — участников фестиваля. Фото: m-g-t.ru Арт-директор фестиваля — Ольга Галахова, театральный критик, кандидат искусствоведения. Церемония открытия состоится 22 мая в г. Орехово-Зуево. Итоги фестиваля будут подведены 31 мая.

На торжественной церемонии закрытия будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль — победителям будут вручены памятные статуэтки «Верю». Уникальную миниатюрную скульптуру Станиславского из так называемого «бисквитного» фарфора специально для этих целей создал один из лучших мастеров фарфорового завода Ликино-Дулево, партнера фестиваля. Фото: m-g-t.ru Сергей Безруков: «Личность Станиславского оказала огромное влияние на развитие мирового театра. Он был великим новатором своего времени, создал систему воспитания актера, он был одним из создателей режиссерского театра. В этом году исполнится 80 лет, как его не стало. И мне кажется, пришло время, когда важно уделить внимание русскому психологическому театру, который проповедовал Станиславский. Потому для участия в фестивале мы отбирали спектакли, близкие к основам русского психологического театра, для которого самое главное — это Актер. Можно выбрать яркую, неожиданную форму даже в решении классического произведения, — но режиссер доносит свою идею, прежде всего, через актера, через „жизнь человеческого духа на сцене“, как говорил Станиславский. Ведь и знаменитое „Верю!“, которое вслед за Константином Сергеевичем повторяют и режиссеры, и зрители, всегда адресовано именно актеру. Поэтому в отличие от многих фестивалей, где традиционно вручается премия за лучшую режиссуру, лучший спектакль, — мы в этом году решили вручить призы только актерам и тем самым подчеркнуть важность роли актера в той системе театра, которую создал Станиславский».

Нармин Ширалиева: «В основе нашего фестиваля „Фабрика Станиславского“ — почтительное внимание и любовь к театральной истории России. Московский Художественный театр родился благодаря гению Станиславского, но также и доброй воле Морозова и других меценатов, радеющих за культуру. Выбранная локация — город Орехово-Зуево — как раз объединяет одно с другим. К нам на фестиваль приедут гости из других городов России — это и театры, и студенты творческих ВУЗов, многие из них впервые побывают в Подмосковье. Уверена, что они увезут отсюда и новые профессиональные навыки, и яркие впечатления».

Спектакли-участники фестиваля:

Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова,

"На дне", режиссер Валерий Саркисов , Нижегородский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы им. М. Горького.

"Вишневый сад", режиссер Сергей Безруков, Московский Губернский театр.

Гость фестиваля — инклюзивный спектакль Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» «Совершенно невероятное событие.