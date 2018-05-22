Открытие Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» 

Приглашаем вас на церемонию открытия Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского», которая состоится 22 мая по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Волкова, 25. Гостям церемонии будет представлена театральная импровизация на тему романа М. Булгакова «Театральный роман» с участием артистов Московского Губернского театра, а площадкой проведения церемонии станут старые склады фабрики Саввы Морозова (постройка конца XIXвека). Специальным гостем церемонии станет российский оперный певец (бас), народный артист Башкортостана, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков, который исполнит несколько партий из репертуара Федора Шаляпина.
Перед началом церемонии состоится пресс-брифинг, посвященный фестивалю, в котором примут участие:
Александр Журавский, статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Сергей Безруков, народный артист России, художественный руководитель Московского Губернского театра, художественный руководитель фестиваля
Нармин Ширалиева, советник Губернатора Московской области по культуре, арт-директор фестиваля
Ольга Галахова, театральный критик, арт-директор фестиваля
Лариса Вильясте, директор фестиваля, директор Московского Губернского театра Пресс-брифинг — 18:00 Начало церемонии открытия — 19:00 Для представителей СМИ предоставляется трансфер от Губернского театра (Волгоградский пр-т, 121). Сбор в 14:30, отъезд в 15:00 Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» 22 — 31 мая 2018 годаС 22 по 31 мая в Москве и Московской области пройдет Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского»-2018. В рамках фестиваля на сцене Московского Губернского театра и сценических площадках подмосковного города Орехово-Зуево в течение недели будут показаны спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, пройдут практические занятия для студентов театральных вузов страны, лекции лучших специалистов по истории русского театра. Фото: m-g-t.ru Фестиваль «Фабрика Станиславского» создан по инициативе Московского Губернского театра, его художественного руководителя Сергея Безрукова и советника губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиевой. Организаторы фестиваля — Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Московской области. Художественный руководитель фестиваля — народный артист России Сергей Безруков.
Основная идея фестиваля — собрать под своим крылом театры, исповедующие учение К. С. Станиславского, а также режиссеров и актеров, убежденных в том, что «система Станиславского», его наследие значимо для современного театра. Не случаен и выбор места — город Орехово-Зуево, в котором в свое время развернул собственное дело предприниматель Савва Морозов, меценат Художественного театра. Фото: m-g-t.ru Союз режиссера и предпринимателя оказался плодотворным для развития театрального искусства. А теперь, по прошествии ста с лишним лет, успешные фабрики Морозова позволили состояться и «Фабрике Станиславского». Вслед за «художественниками», которые любили выезжать за пределы Москвы за новыми впечатлениями, устроители фестиваля совместно с Городской администрацией Орехово-Зуева предлагают возродить этот опыт и обосноваться участникам на неделю в небольшом подмосковном городе для работы и для творческого общения. Программу фестиваля «Фабрика Станиславского» составят показы спектаклей театров из разных городов России и образовательная программа: практические занятия, адресованные студенчеству театральных вузов страны, лекции и семинары ведущих специалистов по истории русского театра, посещение спектаклей театров — участников фестиваля. Фото: m-g-t.ru Арт-директор фестиваля — Ольга Галахова, театральный критик, кандидат искусствоведения. Церемония открытия состоится 22 мая в г. Орехово-Зуево. Итоги фестиваля будут подведены 31 мая.
На торжественной церемонии закрытия будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль — победителям будут вручены памятные статуэтки «Верю». Уникальную миниатюрную скульптуру Станиславского из так называемого «бисквитного» фарфора специально для этих целей создал один из лучших мастеров фарфорового завода Ликино-Дулево, партнера фестиваля. Фото: m-g-t.ru Сергей Безруков: «Личность Станиславского оказала огромное влияние на развитие мирового театра. Он был великим новатором своего времени, создал систему воспитания актера, он был одним из создателей режиссерского театра. В этом году исполнится 80 лет, как его не стало. И мне кажется, пришло время, когда важно уделить внимание русскому психологическому театру, который проповедовал Станиславский. Потому для участия в фестивале мы отбирали спектакли, близкие к основам русского психологического театра, для которого самое главное — это Актер. Можно выбрать яркую, неожиданную форму даже в решении классического произведения, — но режиссер доносит свою идею, прежде всего, через актера, через „жизнь человеческого духа на сцене“, как говорил Станиславский. Ведь и знаменитое „Верю!“, которое вслед за Константином Сергеевичем повторяют и режиссеры, и зрители, всегда адресовано именно актеру. Поэтому в отличие от многих фестивалей, где традиционно вручается премия за лучшую режиссуру, лучший спектакль, — мы в этом году решили вручить призы только актерам и тем самым подчеркнуть важность роли актера в той системе театра, которую создал Станиславский».
Нармин Ширалиева: «В основе нашего фестиваля „Фабрика Станиславского“ — почтительное внимание и любовь к театральной истории России. Московский Художественный театр родился благодаря гению Станиславского, но также и доброй воле Морозова и других меценатов, радеющих за культуру. Выбранная локация — город Орехово-Зуево — как раз объединяет одно с другим. К нам на фестиваль приедут гости из других городов России — это и театры, и студенты творческих ВУЗов, многие из них впервые побывают в Подмосковье. Уверена, что они увезут отсюда и новые профессиональные навыки, и яркие впечатления».
Спектакли-участники фестиваля:
"Тихий дон", режиссер Григорий Козлов,
Театр «Мастерская» п/р Г. Козлова,
Санкт-Петербург «Гроза», режиссер Евгений Гельфонд, Новый художественный театр,
Челябинск «Большая советская энциклопедия», режиссер Николай Коляда, «Коляда-Театр» п/р Николая Коляды.
"На дне", режиссер Валерий Саркисов, Нижегородский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы им. М. Горького.
"Вишневый сад", режиссер Сергей Безруков, Московский Губернский театр.
Гость фестиваля — инклюзивный спектакль Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» «Совершенно невероятное событие.
»Женитьба", режиссер Михаил Фейгин. САЙТ ФЕСТИВАЛЯ: http://m-g-t.ru/fs