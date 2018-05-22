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Московский театр имени Ермоловой приедет в Оренбург
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Московский театр имени Ермоловой приедет в Оренбург 

Ревизор.ru 29 минут назад
Фото: Ревизор.ru
12 июня зрителей Оренбурга приглашают на спектакль «Оркестр мечты. Медь». На сцене духовой оркестр Олега Меньшикова будет рассказывать разные грустные и смешные истории. Оркестр поёт, танцует, аккомпанирует и солирует, а группа «актёров» с инструментами исполняет театральные номера, мастерски работая в разных жанрах, гармонично сочетая слово, танец, музыку и костюмы. Фото: Театр им. М. Н. Ермоловой
13 июня зрителям Оренбурга представят спектакль «1900», поставленный Олегом Меньшиковым по произведению Алессандро Барикко, рассказывающей о гениальном пианисте, родившемся в океане на лайнере «Вирджиния» и ни разу не побывавшем на земле. Он никогда не имел гражданства и документов, зато у него была насыщенная, интересная, наполненная разными событиями, приключениями и путешествиями жизнь. Фото: Театр им. М. Н. Ермоловой
15 июня зрители Оренбурга увидят спектакль «Гамлет», в который поставил режиссёр Валерий Саркисов по всемирно известному произведению Уильяма Шекспира. Роль Гамлета исполнит молодой актёр Александр Петров. Именно благодаря ему и возник данный спектакль. Это история о молодом человеке, который прижат в угол обстоятельствами, окружён безвыходными ситуациями. Он вынужден жить в атмосфере, где между собой переплелись жизнь и смерть, любовь и предательство, а сам он — личность, которая из мальчика становится мужчиной, воином, смелым и решительным. Он ищет ответ на вопрос, который его больше всего беспокоит: «Кто я? Зачем пришёл в этот мир?» Фото: Театр им. М. Н. Ермоловой
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