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Ярославцы стали лауреатами XXVI всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
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Ярославцы стали лауреатами XXVI всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 53 минуты назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Ярославцы стали лауреатами XXVI всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который проходил 15 — 20 мая в Ставрополе. Участие в нем приняли 2700 талантливых студентов из 80 регионов России. Было показано около 900 номеров.
Ярославская команда представила концертную программу под названием «А дома лучше».
— Ставропольские каникулы оказались для наших студентов более чем успешными, — отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный. — Команда региона завоевала третье место в конкурсе концертных программ, который считается одним из важнейших этапов фестиваля. Еще восемь наград первой и второй степени ребята получили в личных номинациях.
Ярославские студенты уже традиционно достойно выступают на фестивале. В прошлом году команда области заняла 5-е место в общем зачете среди 85 регионов. Поддержку ребятам оказывают ведущие вузы региона и департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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