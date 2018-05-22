Кто родился 22 мая

Дмитрий Александрович Свищёв (49 лет), член Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Один из основателей модельного агентства Modus Vivendis, учредитель металлотрейдерских компаний «Металлор», «Цветкомплексметалл», «Металпромкомплект». Инициатор создания первого в России горнолыжного клуба «Новая Лига», президентом которого оставался до 2007 года. Являлся первым вице-президентом Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России. Избирался депутатом Госдумы V и VI созывов. С 2010 года возглавляет Федерацию керлинга России.

Евгений Васильевич Ревенко (46 лет), член Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Работал на радиостанции «Юность», в телекомпаниях «ВИД» и НТВ . С 2000 года — в ВГТРК . Был ведущим информационных выпусков телеканала, итоговой программы «Вести недели». Занимал должность первого заместителя директора Дирекции информационных программ телеканала «Россия», заместителя генерального директора ВГТРК, заместителя директора филиала — директора Дирекции информационных программ ГТК «Телеканал „Россия“. Возглавлял представительство ВГТРК на Украине. Являлся заместителем директора Департамента массовых коммуникаций, культуры и образования Правительства РФ — руководителем пресс-службы кабинета министров.

Александр Сергеевич Грибов (32 год), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. Возглавлял правительство Ярославской области. Являлся вице-губернатором области по вопросам внутренней политики. Избирался депутатом муниципалитета (городской думы) Ярославля. Был председателем общественной палаты Ярославской области.

А ещё в этот день родились:

Игорь Вячеславович Баринов (50 лет), руководитель Федерального агентства по делам национальностей. Проходил службу в органах Федеральной службы безопасности РФ (командир регионального подразделения группы „Альфа“). Участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. Избирался депутатом Государственной Думы IV, V и VI созывов. 2 апреля 2015 года был назначен руководителем Федерального агентства по делам национальностей.

Фарид Хайруллович Мухаметшин (71 год), председатель Государственного Совета Республики Татарстан. С конца 1980-х годов занимал ответственные посты в исполнительных и законодательных органах государственной власти Татарстана: министр торговли, заместитель председателя Совета Министров, председатель Верховного Совета, премьер-министр Татарстана. С 1998 года избирается председателем Государственного Совета Республики Татарстан.

Ирина Александровна Колпакова , российская балерина. Народная артистка СССР. Вся её творческая жизнь связана с Мариинским театром, куда Ирина Колпакова пришла сразу после окончания Ленинградского хореографического училища имени А. Я. Вагановой. На сцене театра она была занята во множестве постановок как классического, так и современного репертуара. Балерина является признанной исполнительницей партий: Раймонды, Жизели и Сильфиды в одноимённых балетах, и, особенно, принцессы Авроры в „Спящей красавице“. Была балетмейстер-репетитором Мариинского театра, а также Американского театра балета в Нью-Йорке.

Николай Фёдорович Макаров (1914-1988), советский конструктор оружия, Герой Социалистического Труда. Работал в тульском Конструкторском бюро приборостроения (ныне — „Конструкторское бюро приборостроения“ им. академика А. Г. Шипунова). Среди разработанного Николаем Макаровым оружия, „9-мм пистолет Макарова (ПМ)“, авиационная пушка АМ-23 (совместно с конструктором Николаем Афанасьевым ), а также противотанковые ракетные комплексы „Фагот“ и „Конкурс“.

Никита Владимирович Богословский (1913-2004), композитор и дирижёр. Народный артист СССР. В списке его произведений — симфоническая и камерная музыка, сочинения для музыкального театра, песни и музыка к кинофильмам и мультфильмам.

Богословский — автор музыки к 52 драматическим спектаклям и 58 художественным фильмам. Он написал около 200 песен, среди которых такие популярные, как „Любимый город“, „Спят курганы темные“, „Темная ночь“, „Шаланды“, „Почему ж ты мне не встретилась“, а также музыку для эстрадных спектаклей и радиопостановок.