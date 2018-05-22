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Садальский рассказал об отношениях Васильевой и Полищук
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Садальский рассказал об отношениях Васильевой и Полищук 

Russianshowbiz.info 42 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Скандально известный актер заметил, что его коллега — Татьяна Васильева никогда не была подругой Любови Полищук, но всегда тепло вспоминает звезду на вечерах памяти и в спектакле «Голая правда».
Актер заметил, что Васильева и Полищук пересекались на съемочной площадке и хорошо друг к другу относились, что в актерской среде значит не так мало.
Садальский рассказал, что когда-то давно Васильеву выгнали из театра Чехова, потому что актриса просила перенести спектакль из-за запланированных съемок в Индии. Режиссер решил заменить Васильеву на Полищук в спектакле «Там же, тогда же…». Любовь Полищук согласилась на роль только после того, как позвонила Татьяне Васильевой и объяснила ситуацию. Полищук спросила, может ли она согласиться на роль, или ей лучше отказаться. Только после одобрения Васильевой актриса согласилась на предложение.
Станислав Садальский отметил, что это был очень честный и порядочный поступок, которые сейчас можно крайне редко встретить. «И еще Таня добавляет, что хотела бы иметь такую подругу… Вчера Любе исполнилось бы 69», — написала Садальский.
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