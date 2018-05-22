«Алые паруса» появятся в июне

На этот грандиозный праздник в северную столицу приезжают многочисленные гости, в том числе и из Москвы. В этом году «Алые паруса» пройдут в ночь с 23 на 24 июня.

В конкурсе на организацию праздника примет участие и Пятый канал. Именно он, кстати, и был инициатором возрождения этой красивой традиции тринадцать лет назад. В 2007-м году Пятому каналу доверили не только трансляцию, но и организацию праздника, телеверсию которого тогда же впервые увидела вся Россия. В уникальном и беспрецедентном по сложности представлении на Дворцовой площади участвовали звезды эстрады и воздушные акробаты знаменитого итальянского театра «Студио Фести».

С 2013-го года Пятый канал является бессменным организатором праздника. В программе удивительного действа регулярно появляется нечто новое, удивляющее и восхищающее зрителей, количество которых только растет. Незыблемо лишь одно — появление бригантины под алыми парусами.

Что ждет зрителей действия и его трансляции в этом году — увидим через месяц. Но то, что это будет незабываемо, — уже бесспорно.