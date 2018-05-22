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Немецкая театральная труппа приедет на гастроли в Самару
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Немецкая театральная труппа приедет на гастроли в Самару 

ТРК Губерния 1 час назад
Актеры из Штутгарта выйдут на сцену театра «Самарская площадь» в рамках культурного обмена городов-партнеров.
25 и 26 мая в областном центре покажут спектакли камерного театра «Ателье» из Германии. Постановки пройдут на немецком языке. Руководитель театра Владислав Граковский когда-то и сам играл и ставил спектакли на самарских сценах. Уже более 15 лет он живет и трудится в Германии. В 2014 году организовал Theater Atelier. Артисты театра покажут губернской публике два спектакля. 25 мая в 18:30 в «Самарской площади» начнется «Русская дискотека» — театральная фантазия по популярному произведению Владимира Каминера о самоидентификации, дружбе, любви и о том, что такое Родина. А в 18 часов 26 марта на той же сцене пройдет моноспектакль «Новая редакция „Царя Эдипа“. Один актер исполнит 14 ролей в современной версии истории, ставшей классикой.
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