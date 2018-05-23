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СМИ: число госпитализированных сотрудников Мариинки увеличилось
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СМИ: число госпитализированных сотрудников Мариинки увеличилось 

360tv.ru 3 часа назад
После обеда в буфете Мариинского театра более десятка человек почувствовали недомогание. Семеро были накануне госпитализированы в Боткинскую больницу, остальные преодолевали недомогание дома. Утром 23 мая еще трое сотрудников театра попали в больницу. Таким образом число госпитализированных служащих Мариинки достигло 10, сообщил «Интерфакс».
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«Утром в Боткинскую больницу доставили еще троих из Мариинского театра. Всего госпитализированы 10 сотрудников», — рассказал знакомый с ситуацией источник. Одного из госпитализированных в тяжелом состоянии поместили в реанимацию, уточнили «Дни.Ру».
Сотрудники Мариинского тетара 22 мая почувствовали себя плохо и обратились за помощью в медучреждение. В Роспотребнадзоре сообщили о всего 13 известных им случаях недомогания среди служащих театра. Проверка выявила наличие сальмонеллеза в куриной печени из театральной столовой. Диагноз «сальмонеллез» также подтвержден как минимум у двоих госпитализированных.
В пресс-службе Мариинского театра сообщили, что они постоянно находятся на связи с больницей и следят за состоянием здоровья пострадавших. В администрации театра уточнили, что среди заболевших есть и административные, и творческие сотрудники. При этом репетиции в театре проходят в рабочем режиме, спектакли, заявленные в афишу, состоятся.
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