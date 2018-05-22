Представитель мэра Новосибирска Локтя опроверг информацию о его нетрезвом выступлении

«Не хочу обсуждать чьи-то умозаключения. Я могу сказать только одно: что Анатолий Евгеньевич практически не пьёт даже на праздниках. Все предположения о том, что он был в таком состоянии, пусть останутся на совести тех, кто такие вещи вбрасывает».

Анатолий Локоть занимает пост мэра Новосибирска с апреля 2014 года.