Представитель мэра Новосибирска Локтя опроверг информацию о его нетрезвом выступлении 

Анатолий Локоть приветствовал организаторов премии со сцены Оперного театра словами «НГС — это кофеин! НГС — это кокаин! НГС — это стимулятор жизни!». Пресс-секретарь главы Новосибирска Артём Роговский заявил радиостанции «Говорит Москва», что Локоть не был пьян.
«Не хочу обсуждать чьи-то умозаключения. Я могу сказать только одно: что Анатолий Евгеньевич практически не пьёт даже на праздниках. Все предположения о том, что он был в таком состоянии, пусть останутся на совести тех, кто такие вещи вбрасывает».
Анатолий Локоть занимает пост мэра Новосибирска с апреля 2014 года.