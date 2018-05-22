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Представитель мэра Новосибирска Локтя опроверг информацию о его нетрезвом выступлении
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Представитель мэра Новосибирска Локтя опроверг информацию о его нетрезвом выступлении 

Говорит Москва 41 минуту назад
Фото: Говорит Москва
Анатолий Локоть приветствовал организаторов премии со сцены Оперного театра словами «НГС — это кофеин! НГС — это кокаин! НГС — это стимулятор жизни!». Пресс-секретарь главы Новосибирска Артём Роговский заявил радиостанции «Говорит Москва», что Локоть не был пьян.
«Не хочу обсуждать чьи-то умозаключения. Я могу сказать только одно: что Анатолий Евгеньевич практически не пьёт даже на праздниках. Все предположения о том, что он был в таком состоянии, пусть останутся на совести тех, кто такие вещи вбрасывает».
Анатолий Локоть занимает пост мэра Новосибирска с апреля 2014 года.
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