«Золушка» ко дню рождения Новосибирского оперного театра

Сначала он воссоздал «Золушку» на сцене Михайловского театра, а затем перенес на сцену легендарного сибирского театра.

— Во всём мире сейчас ощущается жажда балетов с классической лексикой, со сложной пуантовой техникой и блеском мужских партий. — объяснил свой выбор Михаил Мессерер. — И «Золушка» Ростислава Захарова — пример именно такой виртуозной хореографии. В ней есть благородная простота формы, предписанная классической традицией. Это наше наследие, которое мне хотелось сохранить, и я благодарен судьбе, что мне довелось восстановить работу Мастера. Фото: Виктор Дмитриев

Стараясь сохранить классическую хореографию, создатели спектакля применили современные технологии. Взяв за основу сценографию и костюмы Пётра Вильямса, художник воссоздания Вячеслав Окунев по максимуму использовал все возможности мультимедиа, которые позволяют зрителям вместе с Золушкой бежать по бескрайним анфиладам замка, заглядывать в тихий домик, где живет семья нашей героини, путешествовать по миру вместе с тоскующим принцем.

Режиссер мультимедиа Глеб Фильштинский практически создал прекрасный мультфильм, который послужил декорациями к классическому балету.

На наших глазах на сцене расцветает дивный сад, восстановленный в мелочах французский замок принимает гостей королевского бала, в прекрасном парке радует гостей и зрителей фейерверк — совсем как настоящий. Фото: Виктор Дмитриев

В третьем акте глобус со стола принца проецируется на тонком ближнем занавесе, увеличивается, поворачивается, приближая к нам страны и чудеса. А за этой светящейся картиной Принц (Эрнест Латыпов) в бесконечном кружении скользит вдоль огромной сцены театра.

Солист Михайловского театра лауреат открытого российского и международных конкурсов Эрнест Латыпов благородный и изящный, словно настоящий принц. Очаровательна и Золушка в исполнении солистки Михайловского театра Анжелики Воронцовой. Фото: Виктор Дмитриев

Четыре дня премьер, и лишь в одном спектакле главные герои — артисты новосибирского балета. В основном на сцене Новосибирского оперного театра выступали артисты из Санкт-Петербурга.

Новосибирская танцевальная школа, объединяя традиции московской и ленинградской, всегда славилась своими танцовщиками, которых с радостью приглашали на сцены обеих столиц танца.

Впрочем, новосибирские артисты в спектакле «Золушка» сумели порадовать своих зрителей. Ярко и интересно, с точной передачей характера и настроения, вела свою партию мачеха — Ольга Потешкина. Невозможно было глаз оторвать от озорного шута Кохея Фукуды. Яркими партиями запомнились танцмейстер Михаил Недельский и сестры Золушки Софья Дернова и Мария Машкина.

Спектакль получился действительно очень красивым, ярким и максимально рассчитанным на семейный просмотр. Молодому поколению, выросшему на чудесах мультипликации и мультимедиа он точно будет интересен и более привычен, нежели постановка, где декорации нарисованы, и эффект присутствия должен достигаться воображением. Фото: Виктор Дмитриев

Всем известная сказка о всепобеждающей любви обрела в новосибирском театре новое рождение и, хочется надеяться, нового зрителя.